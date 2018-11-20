С каждым днем шансы на то, что доллар США вернётся в диапазон 64,85-65 руб., растут - TeleTrade

"Новую неделю американская валюта начала с попыток укрепления, которые были "загашены" уже к концу дня, и курс продолжил свое снижение, достигнув отметки 65,54 рубля. С каждым днем шансы на то, что доллар США вернётся в диапазон 64,85-65 руб., растут.

Ведь если взглянуть на график валютной пары и сравнить "свечные" комбинации на недельном масштабе, образованные сейчас и в неделю 10-16 сентября, то можно найти очень много соответствий. Во-первых, и тогда и сейчас неделя была закрыта образованием "медвежьей" комбинации. Во-вторых, недельная просадка американской валюты была довольно заметной и произошла благодаря новостному драйверу, тогда это была приостановка валютных интервенций ЦБ. Плюс, если обратить внимание на данные американской комиссии по торговле товарными фьючерсами, то за неделю до 13 ноября чистая "длинная" спекулятивная позиция во фьючерсах на рубль выросла почти на 120% - до 9 996 контрактов. Добавьте сюда ожидаемую коррекцию рынка нефти (Brent имеет шансы к отскоку в район $69-70 за баррель) и приближающийся налоговый период (он стартует с сегодняшнего дня, а пик наибольших выплат придется на 26 ноября), и вы поймете, что рубля есть все шансы вернуться в район своих локальных максимумов, где он торговался в 10-20-х числах октября. Именно эта зона, по моему мнению, будет ключевой для доллара, так как курс стабильно находится выше этого рубежа, начиная с августа. И только если пара USDRUB перешагнет указанную поддержку вниз, реализуются самые смелые ожидания по рублю и прогноз его укрепления до значения 62,50-63 рублей за единицу американской валюты", - комментирует ситуацию ведущий аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко.