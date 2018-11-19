Рынок акций начал неделю с консолидации при смешанной динамике фишек из-за внешнего негатива

Москва. 19 ноября. Попытки рынка акций продолжить рост благодаря отсрочке санкций США к РФ закончились в понедельник смешанной динамикой blue chips и символическим приростом индексов из-за ухудшения внешнего фона (снизились Европа, США и нефть); выросли до уровней начала августа бумаги ПАО "Полюс" без новостей.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2373,78 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1135,71 пункта (+0,1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,9%.

Доллар просел до 65,84 рубля (-0,14 рубля).

Подорожали рублевые акции ПАО "Полюс" (+4,3%, до 4480 руб.), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4% и +1% "префы").

"НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) сообщил в понедельник, что на прошлой неделе возобновил buyback после долгого перерыва, купив 100 тыс. акций (в том числе в виде глобальных депозитарных расписок, GDR) в рамках программы, утвержденной в июне 2012 года. Акции выкупались с 12 по 16 ноября, до этого "НОВАТЭК" сообщал о выкупе акций на рынке в июне текущего года.

Подешевели бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2,4%), "Мосбиржи" (-2,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,9%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6% и -1,4% "префы").

Индексы в США в пятницу подросли благодаря заявлениям президента США Дональда Трампа, вызвавшим надежды на то, что торговый спор с Китаем может быть завершен в ближайшее время, пишет MarketWatch.

В ходе встречи с журналистами в Белом доме в пятницу Д.Трамп заявил, что Вашингтону, возможно, не "придется вводить новые пошлины" для товаров китайского экспорта или увеличивать действующие. Он отметил, что не хочет "ставить Китай в плохое положение". Однако позже CNBC сообщило со ссылкой на источники в Белом доме, что такие заявления президента обусловлены лишь его оптимизмом в отношении предстоящих переговоров с Китаем, и инвесторам не стоит ждать достижения двумя странами соглашения в скором времени.

Д.Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин планируют встретиться позднее в этом месяце в Буэнос-Айресе, где пройдет саммит G20.

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов (Япония выросла на 0,6%, Китай прибавил 0,9%), однако рост в Европе сменился вечером откатом (DAX, CAC 40 снизились на 0,4-0,5%, FTSE сократил прирост до 0,1%) и минусует Америка (индекс S&P 500 просел на 0,9%).

В центре внимания инвесторов остается вопрос торговых споров. Участники саммита АТЭС, прошедшего в Папуа - Новой Гвинее, впервые в истории организации не смогли согласовать итоговую декларацию из-за разногласий, в частности, между представителями США и Китая по вопросам торговли и безопасности.

Нефть к вечеру также подешевела, цена Brent локально падала к $65,3 за баррель. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $66,42 за баррель (-0,5% и +0,2% в пятницу), январская цена WTI - $56,61 за баррель (-0,1%).

В целом инвесторы по-прежнему опасаются избыточного предложения нефти на мировом рынке при некотором ослаблении роста спроса. Вместе с тем некоторые аналитики считают, что цены на нефть уже прошли самую низкую точку падения и после восстановления вернутся к торгам в сравнительно узком диапазоне.

Как отмечают эксперты Bank of America Merrill Lynch, после перехода нефти к "медвежьему" тренду и ликвидации значительного объема длинных позиций хедж-фондов и других спекулятивных инвесторов "рынок стал намного чище" и, поскольку коммерческие запасы нефти не слишком высоки, цены на нефть могут обрести поддержку.

По словам аналитика ГК Forex Club Ивана Марчены, еще в пятницу рынок акций США подрос на фоне заявлений президента страны Дональда Трампа о том, что США, возможно, не будут вводить новые пошлины на товары из Китая. Однако в понедельник инвесторов несколько испугали заявления властей США о том, что американская сторона не собирается менять направление своей политики по вопросам торговли с Китаем, пока Китай не сделает соответствующие шаги навстречу США.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, рынок акций не смог к вечеру устоять против внешнего негатива, растеряв весь утренний прирост. Хотя в целом, индекс МосБиржи продолжает консолидироваться после небольшого отскока от поддержки 2350 пунктов - ближайшими сопротивлениями выступают уровни 2450 и 2500 пунктов - максимумы ноября и октября. В случае возобновления снижения и пробоя отметки 2350 пунктов, индекс встретит двойную поддержку в виде уровня 2300 пунктов и среднесрочного восходящего тренда, берущего начало от минимумов прошлого года.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, в понедельник пользовались спросом бумаги Yandex (+0,4%) на фоне объявления старта продаж очередных гаджетов с ассистентом "Алиса", а также обновления поискового алгоритма. Слабее всех оказались бумаги "Московской биржи", которая еще в начале месяца отказалась от выплаты промежуточных дивидендов. Подросли акции "Газпрома" на фоне интереса Греции к присоединению к "Турецкому потоку".

Рубль продолжает усиливать позиции, хотя нефть не дает для этого явных поводов. В отличие от своих сырьевых коллег, рубль пользуется поддержкой налогового периода и улучшения ситуации с краткосрочными рисками. Внимание американских политических кругов в большей степени сосредоточено на Китае, а российская тема получила неожиданный позитив в виде начавшихся консультаций по вопросам контроля вооружений. Эта тема снижает вероятность резких движений со стороны США по вопросам ограничений.

На нефтяном рынке вышел ряд новостей. Япония заявляет о том, что возобновит импорт иранской нефти в январе. Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что 6 декабря РФ подпишет партнерское соглашение с ОПЕК. Кроме того, планируется обсуждение действий по сокращению добычи. Однако рынок весьма слабо верит в то, что производители смогут быстро договориться по текущим ценам.

На неделе, когда в США отмечается День благодарения, обычно активность на американском рынке существенно падает, что приводит к снижению волатильности. Вряд ли текущая неделя станет исключением, поскольку американцы в большей степени думают о длинных выходных, чем о текущих проблемах в экономике или политике. Соответственно, можно ожидать сокращения активности и на российском рынке, считает А.Кочетков.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, с технической точки зрения котировкам Brent для возвращения к повышению важно будет удержать уровень $65 за баррель - в этом случае можно ожидать попыток роста в район $70 за баррель.

Индексы МосБиржи и РТС остались выше важных краткосрочных поддержек 2360 пунктов и 1125 пунктов. На рынке в целом можно наблюдать консолидацию с сохранением умеренно оптимистичных краткосрочных перспектив, но "быки" в последние пару дней потеряли былой запал ввиду ухудшения общемировых настроений. Одним из ключевых факторов поддержки в этих условиях остаются нефтяные цены - если Brent уйдет ниже $65 за баррель, продаж на рынке РФ не миновать.

Как отмечает аналитик "БКС Брокер" Анастасия Попова, надежды на деэскалацию в торговых отношениях между Вашингтоном и Пекином сошли на нет, поскольку в субботу вице-президент США Майк Пенс объявил о возможном повышении тарифов на товары из Китая в два раза, а разногласия между двумя странами были четко продемонстрированы на саммите АТЭС, где впервые в истории стороны не смогли согласовать совместную декларацию. Теперь в фокусе - саммит G20, который начнется на следующей неделе. Объемы торгов с середины недели будут сниженными из-за праздников в США, отмечает аналитик.

Аналитики Sberbank CIB также отмечают некоторое замешательство по итогам саммита АТЭС, который преподнес неприятные сюрпризы. Вице-президент США М.Пенс выступил с речью, в которой подверг резкой критике Китай, и в результате КНР и США не сумели подписать итоговое коммюнике (хотя обычно этот документ был чистой формальностью).

На неделе интерес представляют дальнейшее развитие событий вокруг выхода Великобритании из ЕС, важные мероприятия в банковском секторе и низкая активность в конце недели в США в связи с празднованием Дня благодарения (еженедельная статистика Baker Hughes по буровым установкам выйдет в среду, в один день с данными Минэнерго США по запасам нефти). В понедельник состоится встреча министров финансов стран еврозоны, которые собираются подготовить почву для декабрьского саммита глав европейских государств. Дополнительную остроту добавят дебаты по итальянскому бюджету, а значимых макроэкономических публикаций в понедельник не ожидается.

Во вторник ожидается выступление управляющего Банка Англии Марка Карни, а также руководителей ряда других мировых центральных банков. В тот же день в США выйдет статистика по закладкам новых домов, которая, вероятно, также привлечет большое внимание. В Москве состоится Финансовый форум России, который проводит газета "Ведомости".

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+15,1%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+8,6%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+3%), GDR En+ (MOEX: ENPL) Group (+2,6%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+2,3%).

Подешевели акции "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (-17,2% и -20,7% "префы"), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-1,9%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (-1,7%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 30,717 млрд рублей (из них 10,062 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).