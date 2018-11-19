Рубль повышается к доллару и евро, несмотря на развернувшуюся вниз нефть

Москва. 19 ноября. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль растет к бивалютной корзине, несмотря на снижение цен на нефть.

Курс доллара США составил 65,82 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 16 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 75,4 руб./EUR1, опустившись на 5 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 6,55 копейки - до 70,13 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает умеренно укрепляться к доллару и евро на вечерних торгах, несмотря на небольшое усиление негативной динамики цен на нефть. Поддержку рублю оказывают начавшаяся подготовка компаний-экспортеров к основным налоговым выплатам ноября, а также ожидание позитивных результатов от встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее в понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что встреча глав обоих государств состоится на саммите G20 в Аргентине, отметив, что в Кремле ожидают, что встреча будет обстоятельной. "Ожидаем, что встреча будет более-менее обстоятельной", - сказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он отметил, что дата встречи президентов в рамках саммита в Буэнос-Айресе в настоящее время согласовывается. "Сейчас определяем дату, затем начнем согласовывать повестку", - сказал помощник президента РФ.

Саммит G20 пройдет в столице Аргентины 30 ноября - 1 декабря.

Нефтяной рынок возобновил снижение после в понедельник вечером после падения на прошлой неделе, ставшего для WTI шестым подряд. Январский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК 19 ноября опустился на 0,1% - до $66,69 за баррель. Контракт на нефть WTI с поставкой в январе на электронной сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал к указанному времени на 0,05% - до $56,71 за баррель.

Ранее в ходе торгов нефть немного восстанавливалась, так как трейдеры сочли чрезмерным падение котировок в последнее время. Тем не менее, сдерживающим фактором для котировок стала новость о возобновлении экспорта нефти из провинции Киркук в Ливии.

Кроме того, в прошлую пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила, что число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе выросло на 2 единицы, до 888. Показатель является максимальным с марта 2015 года на фоне рекордной нефтедобычи в стране.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" руководитель аналитического блока УК "Ингосстрах-Инвестиции" (MOEX: INGS) Евгений Воробьев, на торгах понедельника рубль показал умеренно-позитивную динамику. "Рубль сегодня показал умеренно-позитивную динамику. Благоприятное влияние на его котировки оказывает, во-первых, некоторое улучшение геополитического фона вокруг России (ожидания положительных результатов встречи президентов РФ и США на саммите G20 в Аргентине, а также тот факт, что, возможно, в 2018 году новые санкции вводиться не будут). Во-вторых, приближается налоговый период - в следующий понедельник в РФ будут уплачиваться крупные налоги. Однако, ситуация в целом не способствует дальнейшему укреплению рубля - нефть довольно сильно снизилась, при этом рубль практически не отреагировал на падение. Также влияние на рубль окажут ожидания результатов аукционов ОФЗ в среду, что является индикатором интереса иностранных эмитентов к российским активам и валюте. Тем более, что на прошлой неделе рубль значительно укрепился, поэтому возможны коррекционные движения", - подчеркнул Е.Воробьев.

"Рублевые пары провели сегодня скучный, спокойный торговый день. С одной стороны, геополитический фактор сглажен, и для российской валюты это хорошо, к тому же нефть всю сессию предпринимала попытки восстановления. Однако вечером черное золото ушло в заметный минус, баррель Brent спустился к $65,75 и намерен двигаться к $65,3. С другой - в России начался очередной налоговый период, внутри которого экспортеры меняют валютную выручку на рубли для погашения налогов и акцизов. Этот фактор поддерживает позиции российской валюты, хотя и работает локальным образом", - отмечает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 20 ноября на 1,5 копейки, до 66,0081 руб./$1, и увеличил курс евро на 41,96 копейки, до 75,3218 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в понедельник на 7,23 копейки по отношению к пятнице и составил 65,9204 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 4,78 копейки и составил 65,9305 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 005,347 млн, из которых $890,931 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 114,416 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 41,44 копейки, до 75,2649 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 36,36 копейки и составил 75,2922 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR526,518 млн, из которых EUR275,034 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR251,484 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России в понедельник провел аукцион "тонкой настройки" сроком на два дня, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 400 млрд рублей (при лимите 400 млрд и спросе 426,3 млрд рублей) в среднем по ставке 7,46% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно выросли в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 11 базисных пунктов (б.п.) - до 7,51% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,61% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась по сравнению с пятницей, оставшись на уровне 7,93% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 4 б.п. - до 8,38% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 2 б.п. - до 8,47% годовых.