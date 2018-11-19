Цены евробондов РФ в понедельник подрастают на фоне снижения геополитических рисков

Москва. 19 ноября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник умеренно подрастают на фоне некоторого снижения геополитических рисков. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) стабильны в цене, что в итоге ведет к некоторому сужению суверенных спредов в доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 17 базисных пунктов по отношению к закрытию 16 ноября и составила 108,83% от номинала, что соответствует доходности 4,61% годовых (снижение на 5 пунктов к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов предыдущего торгового дня всего на 1 базисный пункт - до 97,65% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 2,83% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 5 пунктов и составил 178 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 9 базисных пунктов - до 104,21% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 5,56% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на10 базисных пунктов - до 101,27% от номинала (доходность снизилась также на 0,5 пункта и составила 5,53% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене по отношению к 16 ноября на 13 базисных пунктов - 97,95% от номинала, что соответствует доходности 5,08% годовых (снижение на 2 пункта к предыдущему дню), с погашением в 2023 году - на 9 базисных пунктов, до 101,78% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 4,46% годовых). Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 34 базисных пункта - до 91,17% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта и составила 5,89% годовых).

И лишь новый десятилетний выпуск евробондов РФ с погашением в 2027 году снизился в цене на 6 базисных пунктов, до 94,13% от номинала (доходность выросла на 1 пункт и составила 5,10% годовых).

"Котировки российских суверенных евробондов сегодня умеренно подрастают, хотя CDS на Россию практически не изменился и торгуется в районе 151 пункта. Ключевым фактором ценового роста является некоторое улучшение геополитического фона вокруг России, в частности, ожидания положительных результатов встречи президентов РФ и США на саммите G20 в Аргентине, а также тот факт, что, возможно, в 2018 году новые антироссийские санкции вводиться не будут. Вместе с тем ждать значительного роста котировок российских евробондов в ближайшее время не стоит, поскольку нефть довольно сильно снизилась, а доходности US Treasuries продолжают расти, и указанные факторы пока не нашли отражения в котировках российских суверенных евробондов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель аналитического блока УК "Ингосстрах-Инвестиции" (MOEX: INGS) Евгений Воробьев.