В случае улучшения внешнего фона в рамках текущей недели российская валюта может предпринять попытки дальнейшего укрепления - Промсвязьбанк

"На валютной секции Московской биржи котировки иностранных валют практически не изменились, несмотря на снижение цен на нефть. К вечеру доллар и евро сохранили позиции у уровней пятничного закрытия, торгуясь в районе 66 и 75,4 рубля соответственно. Игнорирование же падения цен на нефть, на наш взгляд, связано с тремя факторами. Первым из них выступает снижение санкционных рисков. На фоне новостей о том, что очередной пакет санкций по отношению к России за "вмешательство в американские выборы", предусматривающий ограничения на некоторые банки и покупку российского госдолга, отложен на следующий год, спрос на рублевые активы вырос. Вторым фактором выступает приближение налогового периода, что увеличивает спрос на рублевую ликвидность. Третьим же фактором является недооцененность рубля по отношению к текущим уровням рынка энергоносителей и отсутствие покупок со стороны ЦБ. Вполне возможно, что в случае улучшения внешнего фона в рамках текущей недели российская валюта может предпринять попытки дальнейшего укрепления. В рамках вечерней сессии ситуация на внешних площадках вряд ли претерпит существенные изменения. Скорее всего, преобладание продаж на американских площадках сохранится, а нефть может протестировать поддержку на уровне 65 долларов. Это окажет давление на наши активы, в результате чего рубль и фьючерс на индекс РТС закончат "вечерку" в минусе", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.