Рынку акций РФ в понедельник удалось игнорировать внешний негатив - Промсвязьбанк

Большую часть понедельника российский фондовый рынок провел на положительной территории. При этом нашим активам удавалось игнорировать внешний негатив в виде снижения цен на нефть и разнонаправленной динамики европейских площадок, указывает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Однако под конец торгов, на фоне снижения в США, где за первые тридцать минут индексы Dow Jones и S&P500 отступили на 0,5%, продажи возобладали, в результате чего наш рынок ушел на отрицательную территорию. Так, к 18.00 мск. индекс МосБиржи отступил на 0,1%, до 2372 пунктов, индекс РТС снизился на 0,2%, до 1133 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Полюса и Энел Россия, рост которых составил 4,1% и 2,8% соответственно. Хуже рынка торговались бумаги МосБиржи, ИнтеРАО и Мечела, потерявшие более 2,4%. Если же смотреть с технической точки зрения, то индекс МосБиржи, продолжает консолидироваться, после небольшого отскока от поддержки, расположенной на уровне 2350 пунктов. При этом, на взгляд эксперта банка, ближайшими сопротивлениями для рынка выступают уровни 2500 и 2450 пунктов - максимумы октября и ноября. В случае же возобновления снижения и пробоя отметки 2350 пунктов, индекс встретит двойную поддержку в виде уровня 2300 пунктов и среднесрочного восходящего тренда, берущего начало от минимумов прошлого года.