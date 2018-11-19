Доллар остается под давлением - Forexite

Курс доллара остается под давлением после более мягких заявлений представителей ФРС США на прошлой неделе, указывают аналитики Forexite. Также доходность облигаций в США снижается несколько дней подряд. Согласно последним данным, вероятность повышения основной ставки в США в декабре несколько снизилось и находится около уровня 70%. Сегодня внимание инвесторов направлено на выступление президента ФРБ в Нью-Йорке Уильямса.

Вице-президент США Пенс заявил, что тарифы на товары из Китая не будут сняты до тех пор, пока власти страны не внесут изменения свою торговую политику.

Согласно прогнозам банка Goldman Sachs, доллар может ослабнуть в 2019 году на 6%. На это может повлиять снижение темпов роста экономики США, в частности, вследствие уменьшения влияния фактора более низких налогов.

Курс фунта совершает колебания в узком диапазоне. Внимание участников рынка направлено на обсуждение проекта договора с ЕС в британском парламенте.

Министр финансов Германии Шольц заявил, что в декабре он бы хотел видеть прогресс на пути к банковскому союзу в Евросоюзе. По его мнению, планы по созданию единого бюджета в еврозоне усилят блок.

Цены на нефть продолжают снижение, которое наблюдается уже шесть недель подряд. Фьючерс на легкую нефть в США упал на 0.8% ниже 56 долларов за баррель. Эта неделя будет сокращенной, ожидается снижение деловой активности. В четверг в США выходной день.