Пока индекс МосБиржи торгуется выше 2350 пунктов, шансы на дальнейший рост сохраняются - ИК "ФИНАМ"

"В отсутствие новых драйверов для роста и позитивных новостей инвестиционные настроения на мировых фондовых рынках останутся сдержанными, а сильных движений ждать не стоит. Ближайший уровень поддержки по индексу МосБиржи находится очень близко, на отметке 2350 пунктов. Пока индекс торгуются выше него, шансы на дальнейший рост сохраняются, но при его пробое вниз стоит частично или полностью выходить из российских акций", - считает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.