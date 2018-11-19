Рубль продолжает усиливать свои позиции, хотя нефть не даёт для этого явных поводов - "Открытие Брокер"

"Рубль продолжает усиливать свои позиции, хотя нефть не даёт для этого явных поводов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4400 рублей. В отличие от своих сырьевых коллег, рубль пользуется поддержкой налогового периода и улучшения ситуации с краткосрочными рисками. Внимание американских политических кругов в большей степени сосредоточено на Китае, а российская тема получила неожиданный позитив в виде начавшихся консультаций по вопросам контроля вооружений. Конечно, это тема не касается экономики прямым образом, но всё же снижает вероятность втягивания в тяжёлую гонку вооружений. Собственно говоря, это также снижает вероятность резких движений со стороны США по вопросам ограничений. Если вспомнить волну рекомендаций со стороны американских банков вкладываться в рубль, то ситуация вовсе напоминает спланированную акцию. К 15:15 (мск) USD/RUB - 65,89 (-0,14%), EUR/RUB - 75,24 (-0,15%)", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.