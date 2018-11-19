Рубль развернулся вверх и немного укрепляется к доллару и евро на фоне стабильных цен на нефть

Москва. 19 ноября. Доллар США и евро немного снижаются на "Московской бирже" в понедельник днем после утреннего роста, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне стабильных цен на нефть.

Курс доллара США составил 65,9 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 8,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 75,28 руб./EUR1, опустившись на 6,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 7,58 копейки - до 70,12 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 20 ноября на 1,5 копейки, до 66,0081 руб./$1, и увеличил курс евро на 41,96 копейки, до 75,3218 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль после небольшого снижения на старте торгов развернулся вверх и умеренного повышается к доллару и евро в ожидании развития санкционной темы и результатов встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Ранее в понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что встреча глав обоих государств состоится на саммите G20 в Аргентине, отметив, что в Кремле ожидают, что встреча будет обстоятельной.

"Ожидаем, что встреча будет более-менее обстоятельной", - сказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он отметил, что дата встречи президентов в рамках саммита в Буэнос-Айресе в настоящее время согласовывается. "Сейчас определяем дату, затем начнем согласовывать повестку", - сказал помощник президента РФ.

Саммит G20 пройдет в столице Аргентины 30 ноября - 1 декабря.

Нефтяной рынок стабилизировался после падения на прошлой неделе, ставшего для WTI шестым подряд. Январский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК 19 ноября опустился на 0,1% - до $66,69 за баррель. Контракт на нефть WTI с поставкой в январе на электронной сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал к указанному времени на 0,05% - до $56,71 за баррель.

Ранее в ходе торгов нефть немного восстанавливалась, так как трейдеры сочли чрезмерным падение котировок в последние время. Тем не менее, сдерживающим фактором для котировок стала новость о возобновлении экспорта нефти из провинции Киркук в Ливии.

Кроме того, в прошлую пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила, что число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе выросло на 2 единицы, до 888. Показатель является максимальным с марта 2015 года на фоне рекордной нефтедобычи в стране.

"За последнюю неделю рубль укрепился к доллару почти на 3%, продемонстрировав один из лучших результатов среди других валют на развивающихся рынках, несмотря на обвал нефтяных котировок. Чувствовать уверенность рублю позволяет некоторое улучшение геополитического фона: сначала инвесторы получили отсрочку на рассмотрение Конгрессом США новых антироссийских санкций, а теперь надеются на прогресс в отношениях двух стран после встречи их лидеров на саммите G20 в Аргентине. Надежды на улучшение геополитической ситуации могли бы способствовать дальнейшему укреплению рубля, однако чрезмерный оптимизм может постепенно сойти на нет. В этих условиях дальнейшее укрепление рубля в сторону 65 руб./$1 может стать привлекательным моментом для начала новой волны покупок валюты на внутреннем рынке", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"На прошлой неделе рубль на фоне относительно позитивных новостей об отсрочке санкций отыграл ослабление первой декады ноября. Но нефть с того времени упала с $80 до $67 за баррель Brent, а отток капитала из-за санкций сохранялся, что подтверждается предварительными данными по доле нерезидентов в ОФЗ. Поэтому на данный момент, несмотря на новости об отсрочке введения новых санкций, мы не считаем, что ситуация принципиально улучшилась и не ожидаем дальнейшего укрепления рубля. Более того полагаем, что существуют заменые риски ослабления рубля при ухудшении внешних условий. В следующий понедельник уплачиваются НДС, НДПИ и акцизы, что будет оказывать поддержку рублю на этой неделе", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Банк России в понедельник провел аукцион "тонкой настройки" сроком на два дня, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 400 млрд рублей (при лимите 400 млрд и спросе 426,3 млрд рублей) в среднем по ставке 7,46% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно выросли в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 11 базисных пунктов (б.п.) - до 7,51% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,61% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась по сравнению с пятницей, оставшись на уровне 7,93% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 4 б.п. - до 8,38% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 2 б.п. - до 8,47% годовых.