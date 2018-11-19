К концу года мы вполне можем сместиться к торговле в диапазоне 67 - 68 рублей за доллар - Аналитика Онлайн

"Российские банки массово повышают ставки по долларовым вкладам. В конце лета - начале осени многие коммерческие банки потеряли большую долю валютных депозитов, напоминает руководитель департамента аналитики компании Аналитика Онлайн Глеб Задоя. - Поводом для этого были слухи, что из-за новых американских санкций валютным вкладчикам могут в принудительном порядке поменять доллары на рубли. На этом фоне курс американской валюты на московской бирже сегодня утром находится на отметке 65 рублей 85 копеек, евро торгуется на уровне 75 рублей 25 копеек. Индекс ММВБ вырос до 2385 пунктов, а котировки нефти марки Brent держатся в районе 67 долларов за баррель".

Российской валюте в очередной раз не дают вырасти против доллара и евро. Сегодня на открытии московской биржи была попытка прорыва к 65 рублям за доллар. Однако эта попытка тут же была выкуплена спекулянтами, которые не верят в рост отечественной валюты, указывает Глеб Задоя.

"Мы уже ранее говорили, что потенциала роста рубля практически нет. На этой неделе поддержку рублю может оказать налоговая неделя. Однако других поводов для укрепления рубля, к сожалению, нет. Наша рекомендация - покупать доллар в диапазоне от 65 до 66 рублей - остается актуальной. К концу года мы вполне можем сместиться к торговле в диапазоне 67 - 68 рублей. Вполне вероятны и одномоментные прорывы в район 70 рублей за доллар", - заключает эксперт компании "Аналитика Онлайн".