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19 ноября 2018 года 14:30
Рынок металлов следит за спросом в китайской промышленности - Julius Baer
Загрязнение атмосферы является одной из самых актуальных проблем для Китая, особенно в зимний период и в тех регионах, где сконцентрирована тяжелая промышленность, считает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Второй год подряд власти страны вводят ограничения на объем выпуска в секторе в зимние месяцы для улучшения качества воздуха. Алюминиевые и сталелитейные предприятия - основные участники программы. "Как и в прошлом году, ограничения будут действовать с 15 ноября по 15 марта, - напоминает эксперт Julius Baer. - Однако в этот раз их реализация будет определяться региональными властями, а не Пекином. Кроме того, предприятия с хорошими экологическими характеристиками пострадают от ограничений меньше. В связи с этим заранее оценить масштабы реализации программы и ее последствия в сталелитейной и алюминиевой отраслях становится довольно сложно. Тем не менее, мы ожидаем, что Китай будет сохранять достаточный объем предложения металлов для ключевых секторов экономики: инфраструктурных проектов, обрабатывающей промышленности и строительства недвижимости. Правительство не захочет намеренно стимулировать замедление их роста в период, когда экономика и без того сбавляет обороты. Тем временем, спрос на металлы в Китае показывает смешанную динамику. Тогда как автомобильный рынок в стране находится в худшем за примерно три десятилетия состоянии, спрос в транспортном секторе в целом остается слабым. С другой стороны, рекордные объемы продаж недвижимости обеспечивают высокое потребление металлов для строительства. В инфраструктурном секторе спрос еще недавно замедлялся, но в последнее время вновь оживился благодаря мерам государственной поддержки". По мнению К. Менке, спрос на металлы в целом выглядит достаточно высоким, чтобы стабилизировать цены после снижения в летние месяцы, но недостаточно сильным для того, чтобы поднять их выше. Наибольший риск увеличения котировок связан с масштабной стимулирующей экономику программой в Китае. Тем не менее, ее вероятность остается низкой из-за того, что власти не готовы к новому росту закредитованности экономики после реализации мер по снижению долговой нагрузки.
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