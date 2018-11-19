Укрепление рубля до 65 в паре с долларом может стать привлекательным моментом для начала новой волны покупок валюты на внутреннем рынке - ИК "Велес Капитал"

"Новую неделю пара доллар/рубль начала вблизи 66 руб., почти не изменившись к уровню закрытия пятницы, однако после первых часов торгов преимущество перешло к рублю, комментирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. Пара постепенно сместилась к уровню в 65,8 руб., и в целом отечественная валюта демонстрировала положительную динамику к доллару наряду с большинством основных валют на развивающихся рынках. Укреплению рубля способствовали уверенная динамика цен на нефть (+0,8% по марке Brent к концу первой половины дня) и коррекция американской валюты на глобальных рынках, стартовавшая еще в пятницу после неоднозначных высказываний заместителя главы ФРС (Р.Клариды) в отношении потенциала дальнейшего повышения процентной ставки в США. В понедельник доллар торговался в красной зоне к большинству валюта сегмента EM и терял позиции к корзине основных валют (-0,12% по индексу USD)".

На внутреннем рынке Банк России начал новую неделю с депозитных операций "тонкой настройки", чему способствовала благоприятная обстановка с рублевой ликвидностью: уровень рублевых остатков банков на корсчетах в ЦБ составил на утро понедельника 2,6 трлн руб., что превышает среднедневной объем остатков за последний месяц; индикативная межбанковская ставка MosPrime o/n, в свою очередь, два последних дня держалась ниже уровня ключевой ставки ЦБ, чего не наблюдалось уже почти две недели (тогда же регулятор и проводил в последний раз операции "тонкой настройки"). Лимит на сегодняшнем аукционе составит 400 млрд руб. со сроком размещения средств на 2 дня. Не исключено, что спрос на размещение средств будет достаточно высоким, так как ликвидность вернется в систему еще до проведения основных налоговых платежей (в следующий понедельник).

"За последнюю неделю рубль укрепился к доллару почти на 3%, продемонстрировав один из лучших результатов среди других валют на развивающихся рынках, несмотря на обвал нефтяных котировок, - констатирует Юрий Кравченко. - Так, хотя к концу прошлой недели цены на нефть восстановили часть позиций после существенного падения, в целом потери в стоимости марки Brent за последнюю неделю составили порядка 4,6%. Чувствовать уверенность рублю позволяет некоторое улучшение геополитического фона: сначала инвесторы получили отсрочку на рассмотрение Конгрессом США новых антироссийских санкций, а теперь надеются на прогресс в отношениях двух стран после встречи их лидеров на саммите G20 в Аргентине в конце ноября - начале декабря. Надежды на улучшение геополитической ситуации могли бы способствовать дальнейшему укреплению рубля к уровням начала августа (ниже 65 руб. по паре доллар/рубль), предшествовавшим очередной волне усиления санкционной риторики. В то же время чрезмерный оптимизм в отношении встречи лидеров двух стран может постепенно сойти на нет, а угрозы новых санкций никуда не делись, хоть и были отложены на следующий год. В подобных условиях дальнейшее укрепление рубля в сторону 65 в паре с долларом может стать привлекательным моментом для начала новой волны покупок валюты на внутреннем рынке".