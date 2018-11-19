Индекс Мосбиржи до конца дня будет колебаться в диапазоне значений 2380-2390 пунктов - Dukascopy Bank SA

"В первую половину торговой сессии понедельника большинство европейских индексов акций растут на ожиданиях того, что на этой неделе Великобритании и ЕС удастся принять итоговое соглашение по Brexit. Поддерживаемые позитивным внешним фоном российские индексы акций начали новую торговую неделю с роста. На текущий момент индекс Мосбиржи прибавляет 0,6% до отметки 2386,06 пункта. Движению индекса вверх способствуют покупки в акциях сырьевых компаний, среди которых в лидерах роста оказались металлургические бумаги на фоне проведения ГМК Норильский никель дня инвестора. В свою очередь, третий день подряд долларовая корзина валют DXY снижается, отыгрывая высказывания представителей ФРС о возможности сохранения нейтральной денежно-кредитной политики в США в случае замедления темпов роста глобальной экономики. Как следствие, курс рубля с начала дня вырос против доллара США на 11 копеек и достиг отметки 65,87 руб./долл. Что касается второй половины сегодняшней торговой сессии, то, по нашим оценкам, индекс Мосбиржи до конца дня будет колебаться в диапазоне значений 2380-2390 пунктов, так как сегодня в США значимая макроэкономическая статистика публиковаться не будет", - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.