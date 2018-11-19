Ориентирами для пары USD/RUB на текущей неделе выступят отметки 65,5-66,5 - "Нордеа Банк"

"Рубль заметно укрепил свои позиции в основных валютных парах на прошедшей неделе благодаря переоценке участниками рынка санкционных рисков, а также улучшению аппетита в отношении высокодоходных активов на глобальных площадках. После заявлений американской стороны о переносе на более поздние сроки решения о принятии санкций в отношении РФ интерес к российским активам частично восстановился. И несмотря на то, что перенос санкций не означает отказ от них, рыночные игроки предпочли воспользоваться “санкционной паузой”. Однако дальнейшего заметного укрепления рубля ждать вряд ли стоит из-за сохраняющихся санкционных рисков. Ориентирами для пары USD/RUB на текущей неделе выступят отметки 65,5-66,5. Рубль, с учетом того, что санкционные риски снизили свою остроту, будет в большей степени ориентироваться на динамику валют развивающихся рынков и нефтяных цен. В качестве поддержки продолжит выступать фактор налоговых платежей", - отмечают в "Нордеа Банке".