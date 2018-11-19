Краткосрочными ориентирами по Brent выступят отметки 66,5-68,5/bbl - "Нордеа Банк"

"Цены на нефть сохраняют сдержанную позитивную динамику на фоне ожиданий сокращения объемов добычи сырья странами ОПЕК+. Участники рынка продолжают оценивать заявления ключевых игроков ОПЕК+ о возможных совместных действиях для поддержания баланса спроса и предложения на рынке на долгосрочной основе. При этом более устойчивому восстановлению цен продолжают препятствовать отраслевые данные из США. Так, помимо роста запасов сырья, наблюдаемого на протяжении последних восьми недель, сохраняется высокая активность по добыче. В частности, на прошлой неделе производство в США в очередной раз обновило исторические максимумы, достигнув отметки 11,7 mbd, а число активных нефтяных вышек согласно данным компании Baker Hughes достигло до максимума с марта 2015 г. (888 ед.). В целом до встречи ОПЕК+ в начале декабря основными ориентирами для рынка продолжат выступать сигналы участников соглашения (ОПЕК+). Краткосрочными ориентирами по Brent выступят отметки 66,5-68,5/bbl", - отмечают в "Нордеа Банке".