Пауэлл поставил под вопрос тренд доллара на рост - FxPro

"Американская валюта начинала прошлую неделю уверенным ростом на 0,6%, обновляя 16-месячные максимумы по Индексу доллара и отбросив пару EUR/USD к 1,1200. Однако с тех пор все изменилось, и USD развернулся к снижению, ослабев на 1,2% за счет ряда факторов. Первоначально единая валюта была поддержана комментариями о стремлении властей Италии прийти к компромиссу по бюджету, хотя правительство настаивает на сохранении важных для себя статей расходов. Позже ястребиный настрой ФРС дал слабину. Пауэлл отметил рост волатильности на мировых финансовых рынках, указал на затухание эффекта налоговой реформы, а также на снижение спроса за пределами США. Все эти факторы, как отметил глава ФРС, могут привести к паузе в повышении ставок в середине года. Эти новости оказали серьезное влияние на курс доллара в пятницу, отняв у него 0,6%. Такой поворот в тоне комментариев рынки восприняли как новости, хотя, возможно, в них нет ничего нового. Пауэлл в своих речах уже давал понять, что настроен на декабрьское повышение ставки: прогнозы ФРС указывали на 2-3 повышения в 2019-м против 4-х в 2018-м. Поэтому такое замедление может являться всего лишь повторением уже озвученного заявления. Для курса доллара это означает сохранение общего тренда на рост с небольшими откатами в рамках тенденции на повышение. Краткосрочно стоит обратить внимание на динамику американской валюты вблизи 95,80 по DXY и способность EUR/USD развивать наступление выше 1,1400. Падение Индекса доллара ниже 95,50 также вполне может стать сигналом слома восходящей тенденции, а по EUR/USD подобная "отмашка" будет получена, если паре удастся показать рост выше 1,1500", - комментирует ситуацию ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.