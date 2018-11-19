Рынок акций РФ утром превысил 2380 пунктов по индексу МосБиржи за счет нефти и ослабления рубля

Москва. 19 ноября. Рынок акций РФ утром в понедельник подрос на фоне отыгрывающей потери нефти и восходящей коррекции в Европе, индекс МосБиржи поднялся выше 2380 пунктов, подогретый также ослаблением рубля.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2384,82 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1137,78 пункта (+0,3%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,3%.

Доллар подрос до 66,04 рубля (+0,06 рубля).

Подорожали рублевые акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1% и +1% "префы"), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%).

Просели бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,9%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3% и -0,3% "префы").

Индексы в США в пятницу подросли благодаря заявлениям президента США Дональда Трампа, вызвавшим надежды на то, что торговый спор с Китаем может быть завершен в ближайшее время, пишет MarketWatch.

В ходе встречи с журналистами в Белом доме в пятницу Д.Трамп заявил, что Вашингтону, возможно, не "придется вводить новые пошлины" для товаров китайского экспорта или увеличивать действующие. Он отметил, что не хочет "ставить Китай в плохое положение". Однако позже CNBC сообщило со ссылкой на источники в Белом доме, что такие заявления президента обусловлены лишь его оптимизмом в отношении предстоящих переговоров с Китаем, и инвесторам не стоит ждать достижения двумя странами соглашения в скором времени.

Д.Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин планируют встретиться позднее в этом месяце в Буэнос-Айресе, где пройдет саммит G20.

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов (Япония выросла на 0,6%, Китай прибавил 0,9%), умеренно растет Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют в среднем по 0,3%) и вышли в "плюс" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,1% после снижения на 0,3%).

Статданные, обнародованные в понедельник, указали на увеличение объемов японского экспорта в октябре после неожиданного падения в предыдущем месяце, связанного с последствиями стихийных бедствий. Однако темпы увеличения импорта оказались значительно более высокими, и дефицит баланса внешней торговли страны в прошлом месяце более чем в 9 раз превзошел ожидания рынка.

Объем японского экспорта в октябре повысился на 8,2% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства финансов страны. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал рост на 9%, свидетельствуют данные Trading Economics. Объем импорта подскочил на 19,9% при ожидавшемся аналитиками увеличении на 14,5%.

В центре внимания инвесторов остается вопрос торговых споров. Участники саммита АТЭС, прошедшего в Папуа - Новой Гвинее, впервые в истории организации не смогли согласовать итоговую декларацию из-за разногласий, в частности, между представителями США и Китая по вопросам торговли и безопасности.

Нефть утром в понедельник дорожает, однако цена Brent остается ниже, чем при закрытии рынка акций РФ в пятницу (тогда Brent превышала $68 за баррель). Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $67,34 за баррель (+0,9% и +0,2% в пятницу), январская цена WTI - $57,43 за баррель (+1,3%).

По итогам предыдущих пяти сессий цены Brent и WTI упали на 4,9% и 6,2% соответственно. Недельное падение стало уже шестым подряд, чего не наблюдалось с 2015 года.

Давление на нефть вечером в пятницу оказало возобновление экспорта нефти из иракской провинции Киркук. В целом инвесторы по-прежнему опасаются избыточного предложения нефти на мировом рынке при некотором ослаблении роста спроса. Вместе с тем некоторые аналитики считают, что цены на нефть уже прошли самую низкую точку падения и после восстановления вернутся к торгам в сравнительно узком диапазоне.

Как отмечают эксперты Bank of America Merrill Lynch, после перехода нефти к "медвежьему" тренду и ликвидации значительного объема длинных позиций хедж-фондов и других спекулятивных инвесторов "рынок стал намного чище", и поскольку коммерческие запасы нефти не слишком высоки, цены на нефть могут обрести поддержку.

Руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров ожидает нейтрального начала новой торговой недели на российском рынке акций. В Азии в понедельник наблюдается разнонаправленная динамика индексов, вызванная жесткими высказывания вице-президента США Майкла Пенса в адрес руководства КНР. Его риторика усилила опасения среди инвесторов, что из-за политических разногласий торговое соглашение между Китаем и США не будет подготовлено к саммиту G20.

Нефть марки Brent отступила от максимумов прошлой недели - нефтяные контракты оказались под давлением новостей о растущей буровой активности в Штатах, где на прошлой неделе количество работающих буровых установок выросло на две единицы, до 888 штук. В понедельник в США и Европе не планируется публикации значимой макроэкономической статистики, которая могла бы задать определенные тренды в настроениях инвесторов, отмечает эксперт.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский также полагает, что аппетит к риску на глобальных рынках пока по-прежнему не выражен. Наиболее интересным событием последних дней стала дискуссия представителей США и Китая по ряду вопросов на саммите АТЭС в Папуа - Новой Гвинее. На саммите не присутствовал американский президент, поэтому оппонентом китайского лидера стал вице-президент США М.Пенс. Со стороны американских властей вновь прозвучала идея возможного повышения более чем в два раза пошлин на китайский импорт, на что китайский лидер Си Цзиньпин ответил достаточно резкими заявлениями о том, что подобная политика Вашингтона обречена на провал. Обе страны обозначили свои варианты развития Азиатско-Тихоокеанского региона, при этом М.Пенс попытался предостеречь членов АТЭС от принятия на себя большого объема внешних долговых обязательств перед Китаем, а китайская сторона вновь отметила, что за инициативой "Один пояс, один путь" нет никаких геополитических целей.

Тема противостояния США и Китая остается на повестке дня. Вероятно, ключевым событием ближайших недель станет саммит G20 в Аргентине 30 ноября - 1 декабря, на котором должна состояться полномасштабная встреча Д.Трампа и Си Цзиньпина. При отсутствии каких-либо новых драйверов аппетит к риску на глобальных рынках в преддверии встречи может оставаться в подвешенном состоянии. Экономический календарь на текущую неделю сравнительно не богат на публикацию значимой макростатистики, однако любые новости с европейского континента по вопросам итальянского бюджета либо темы Brexit могут абсорбировать значительное внимание участников рынка и привести к локальному росту волатильности.

Краткосрочная динамика российских акций по-прежнему зависит от внешних условий (динамика нефтяных котировок и аппетит к риску на глобальных рынках). На горизонте ближайших нескольких сессий можно ориентироваться на диапазон 2350-2430 пунктов по индексу МосБиржи, среднесрочно текущие ценовые уровни российских акций остаются сравнительно привлекательными, считает М.Поддубский.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, в первой половине дня торги на фондовом рынке будут проходить спокойно с небольшой тенденцией к росту на фоне дорожающей нефти. Однако без улучшения общего внешнего фона пробить отметку 2400 пунктов индексу МосБиржи будет сложно. Сбербанк (MOEX: SBER) пока не в силах протестировать серьезное сопротивление 203 рубля, которое откроет дорогу на 216 рублей. До улучшения внешнего фона и ниже 205 рублей акции банка покупать рискованно.

Предположение, что ОПЕК+ в начале декабря примет решение о сокращении добычи, будет главной движущей силой рынка в ближайшие недели. Однако это совсем не исключает сильных движений вниз, как это неоднократно наблюдалось в последние дни. Целями роста нефти Brent являются уровни $71-72, а потом и $75 за баррель, считает аналитик.

По мнению главного аналитика банка "Глобэкс" Виктора Веселова, мировые рынки реагируют смешанной динамикой на речь вице-президента США М.Пенса на саммите АТЭС, прошедшем в минувшие выходные, который сказал, что США не изменят свой курс, пока Китай не изменит свой. Это намек на то, что торговая война не закончится быстро. Кроме того, США не видят своей выгоды от китайского логистического проекта "Один пояс, один путь", что вынудит США увеличить свое экономическое присутствие в Азии с целью повлиять на Китай, который увеличивает сотрудничество с Россией в разных сферах. Плюс, обе страны имеют собственные армии, что является серьезным противовесом для США (НАТО). Поэтому встреча лидеров США и Китая на саммите "большой двадцатки" в конце ноября будет значимой и поможет определиться с дальнейшим трендов китайских фондовых индексов, что отразится на развивающихся рынках.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+16,6%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+5,7%), GDR En+ (MOEX: ENPL) Group (+2,2%).

Подешевели бумаги "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-1,4%), ГДР X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (-0,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 4,29 млрд рублей (из них 1,915 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).