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Главная / Мнения аналитиков / Среднесрочно по-прежнему считаем рубль недооцененным - Промсвязьбанк
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19 ноября 2018 года 12:25
Среднесрочно по-прежнему считаем рубль недооцененным - Промсвязьбанк
"Российский рубль на прошлой неделе прибавил против доллара более 3% на фоне общего восстановления основной группы валют развивающихся стран, некоторого уменьшения санкционных рисков и стабилизации во второй половине недели нефтяных котировок. На текущей неделе ориентируемся на диапазон 65-67 рублей/доллар, а среднесрочно по-прежнему считаем рубль недооцененным", - отмечает специалист Промсвязьбанка Михаил Поддубский.
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19 ноября 2018 года 19:45
Москва. 19 ноября. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль растет к бивалютной корзине, несмотря на снижение цен на нефть. читать дальше
.19 ноября 2018 года 19:40
Москва. 19 ноября. Попытки рынка акций продолжить рост благодаря отсрочке санкций США к РФ закончились в понедельник смешанной динамикой blue chips и символическим приростом индексов из-за ухудшения внешнего фона (снизились Европа, США и нефть); выросли до уровней начала августа бумаги ПАО "Полюс" без новостей. читать дальше
.19 ноября 2018 года 19:01
Москва. 19 ноября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник умеренно подрастают на фоне некоторого снижения геополитических рисков. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) стабильны в цене, что в итоге ведет к некоторому сужению суверенных спредов в доходности базовых активов. читать дальше
.19 ноября 2018 года 19:00
В случае улучшения внешнего фона в рамках текущей недели российская валюта может предпринять попытки дальнейшего укрепления - Промсвязьбанк
"На валютной секции Московской биржи котировки иностранных валют практически не изменились, несмотря на снижение цен на нефть. К вечеру доллар и евро сохранили позиции у уровней пятничного закрытия, торгуясь в районе 66 и 75,4 рубля соответственно. Игнорирование же падения цен на нефть, на наш... читать дальше
.19 ноября 2018 года 18:43
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) с 0,19 рубля до 0,20 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в... читать дальше
.19 ноября 2018 года 18:28
Большую часть понедельника российский фондовый рынок провел на положительной территории. При этом нашим активам удавалось игнорировать внешний негатив в виде снижения цен на нефть и разнонаправленной динамики европейских площадок, указывает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Однако под... читать дальше
.19 ноября 2018 года 17:25
урс доллара остается под давлением после более мягких заявлений представителей ФРС США на прошлой неделе, указывают аналитики Forexite. Также доходность облигаций в США снижается несколько дней подряд. Согласно последним данным, вероятность повышения основной ставки в США в декабре несколько... читать дальше
.19 ноября 2018 года 16:44
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) с $88,8 до $86 за штуку, сообщается в обзоре ИК. Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена. По данным информационно-аналитического... читать дальше
.19 ноября 2018 года 16:22
"В отсутствие новых драйверов для роста и позитивных новостей инвестиционные настроения на мировых фондовых рынках останутся сдержанными, а сильных движений ждать не стоит. Ближайший уровень поддержки по индексу МосБиржи находится очень близко, на отметке 2350 пунктов. Пока индекс торгуются выше... читать дальше
.19 ноября 2018 года 16:02
Рубль продолжает усиливать свои позиции, хотя нефть не даёт для этого явных поводов - "Открытие Брокер"
"Рубль продолжает усиливать свои позиции, хотя нефть не даёт для этого явных поводов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4400 рублей. В отличие от своих сырьевых коллег, рубль пользуется поддержкой налогового периода и улучшения ситуации с краткосрочными рисками. Внимание... читать дальше
.19 ноября 2018 года 15:43
Москва. 19 ноября. Доллар США и евро немного снижаются на "Московской бирже" в понедельник днем после утреннего роста, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне стабильных цен на нефть. читать дальше
.19 ноября 2018 года 15:23
К концу года мы вполне можем сместиться к торговле в диапазоне 67 - 68 рублей за доллар - Аналитика Онлайн
"Российские банки массово повышают ставки по долларовым вкладам. В конце лета - начале осени многие коммерческие банки потеряли большую долю валютных депозитов, напоминает руководитель департамента аналитики компании Аналитика Онлайн Глеб Задоя. - Поводом для этого были слухи, что из-за новых... читать дальше
.19 ноября 2018 года 14:53
Укрепление рубля до 65 в паре с долларом может стать привлекательным моментом для начала новой волны покупок валюты на внутреннем рынке - ИК "Велес Капитал"
"Новую неделю пара доллар/рубль начала вблизи 66 руб., почти не изменившись к уровню закрытия пятницы, однако после первых часов торгов преимущество перешло к рублю, комментирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. Пара постепенно сместилась к... читать дальше
.19 ноября 2018 года 14:30
Загрязнение атмосферы является одной из самых актуальных проблем для Китая, особенно в зимний период и в тех регионах, где сконцентрирована тяжелая промышленность, считает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Второй год подряд власти страны вводят ограничения на объем выпуска... читать дальше
.19 ноября 2018 года 14:00
Индекс Мосбиржи до конца дня будет колебаться в диапазоне значений 2380-2390 пунктов - Dukascopy Bank SA
"В первую половину торговой сессии понедельника большинство европейских индексов акций растут на ожиданиях того, что на этой неделе Великобритании и ЕС удастся принять итоговое соглашение по Brexit. Поддерживаемые позитивным внешним фоном российские индексы акций начали новую торговую неделю с... читать дальше
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