На стороне рубля будут играть налоговый фактор и возможные продажи экспортеров - РФПИ

"Заметный рост чистой спекулятивной позиции в рубле с 14% до 34% (от общего числа открытых позиций) к 13 ноября вкупе с видимыми покупками ОФЗ нерезидентами на прошлой неделе указывают на относительно благосклонное отношение иностранцев к рублевым активам и рублю. В то же время внешние факторы и волатильность нефтяных котировок продолжат влиять на общие настроения. На стороне рубля будут играть налоговый фактор и возможные продажи экспортеров под предстоящие налоговые выплаты (26 и 28 ноября)", - отмечают в РФПИ.