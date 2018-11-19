На текущей неделе ожидаем консолидации цен рублевых облигаций - Промсвязьбанк

"В пятницу рынок ОФЗ стабилизировался вблизи достигнутых уровней. Умеренные покупки на ближнем участке кривой продолжились, тогда как на дальнем конце цены немного снизились. Доходность ОФЗ срочностью до 4-лет снизилась на 1 б.п., ОФЗ срочностью 5-7 лет – без изменений, ОФЗ срочностью 8-15 лет выросли в доходности на 1 б.п. Оптимизм покупателей, появившийся в среду-четверг на новостях о том, что Конгресс США, скорее всего, не будет рассматривать новые санкции к России до конца года, постепенно ослаб. Дальнейший рост цен рублевых облигаций сдерживают относительно низкие цены на нефть, навес предложения нового госдолга и повышение стоимости фондирования банков. Риски повышения ключевой ставки и сокращение профицита ликвидности снижают интерес инвесторов к покупке ОФЗ, особенно с длинной дюрацией. Гособлигации ЕМ в местной валюте в пятницу и по итогам всей прошлой недели дорожали на новостях о возможном компромиссе в торговых переговорах США и Китая. Десятилетние гособлигации ЮАР снизились в доходности до 9,10% (-7 б.п. в пятницу, -9 б.п. за неделю), Бразилии – до 10,12% (-28 б.п. за неделю), Индонезии – до 8,01% (-8 б.п. за неделю). На текущей неделе ожидаем консолидации цен рублевых облигаций вблизи текущих уровней", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.