Локально котировки Brent будут находиться в диапазоне 66,5-68,5 долл./баррель - Промсвязьбанк

"Кооперация между нефтедобывающими странами в рамках ОПЕК+, которая направлена на поддержание стабильности на рынке, с высокой вероятностью продолжится в 2019 году. Это лишь частично учтено в текущих ценах, поэтому есть потенциал для их дальнейшего роста в среднесрочной перспективе. Локально котировки Brent будут находиться в диапазоне 66,5-68,5 долл./баррель", - считает аналитик Промсвязьбанка Владимир Лящук.