Целями роста нефти являются уровни 71-72 доллара, а потом и 75 долларов за баррель - Алор Брокер

"Предположения, что ОПЕК+ в начале декабря примет решение о сокращении добычи будет главной движущей силой рынка нефти в ближайшие недели. Однако это совсем не исключает сильных движений вниз, как это мы неоднократно видели в последние дни. Целями роста нефти являются уровни 71-72 доллара, а потом и 75 долларов за баррель", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.