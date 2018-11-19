У рубля достаточно потенциала для нового наступления - FxPro

"На глобальном валютном рынке отмечается разворот доллара к снижению после 16-месячных максимумов. Это способно, в том числе поддержать спрос на рубль, у которого и так достаточно потенциала для нового наступления. Потенциальными целями "быков" могут стать уровни, примерно на рубль ниже закрытия пятницы. Для USD/RUB сильным уровнем поддержки выглядит отметка вблизи 65, откуда пара разворачивалась к росту в октябре. У EUR/RUB локальные минимумы располагаются вблизи 74,30. Вполне вероятно, что после пятничной паузы рубль продолжит свой краткосрочный отскок, хотя это вовсе не меняет перспективы на дальнейшее ослабление отечественной валюты до конца года", - отмечает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.