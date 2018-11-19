Рубль слегка дешевеет к бивалютной корзине на старте понедельника

Москва. 19 ноября. Доллар США и евро немного повышаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль незначительно дешевеет к бивалютной корзине, несмотря на умеренную позитивную динамику цен на нефть.

Доллар США и евро немного повышаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль незначительно дешевеет к бивалютной корзине, несмотря на умеренную позитивную динамику цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,18-66,1 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 66,09 руб./$1 (+11,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 75,36 руб./EUR1 (+0,01 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 6,41 копейки к уровню закрытия пятницы, до 70,26 рубля.

Доллар при этом оказался на 9,94 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 45,28 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь незначительно меняется к доллару и евро на старте первых торгов новой недели. Участники рынка не спешат открывать новые позиции в ожидании новостей относительно введения антироссийсих санкций после того, как ранее стало известно, что Конгресс США не успевает рассмотреть этот вопрос до конца года.

При этом рынок интересуют результаты встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Аргентине. В Кремле уже заявили, что ожидают, что встреча будет обстоятельной.

"Ожидаем, что встреча будет более-менее обстоятельной", - сказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он отметил, что дата встречи президентов в рамках саммита в Буэнос-Айресе в настоящее время согласовывается. "Сейчас определяем дату, затем начнет согласовывать повестку", - сказал помощник президента РФ.

Саммит G20 пройдет в столице Аргентины 30 ноября - 1 декабря.

Цены на нефть эталонных марок начали неделю уверенным ростом, однако рынок так глубоко перепродан, что вряд ли стоит ожидать длительного восстановления, пишет Dow Jones.

По итогам предыдущих пяти сессий цены Brent и WTI упали на 4,9% и 6,2% соответственно. Недельное падение стало уже шестым подряд, чего не наблюдалось с 2015 года.

Январский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК поднялся на 0,73% - до $67,25 за баррель. Контракт на нефть WTI с поставкой в декабре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 1,11% - до $57,31 за баррель.

В целом инвесторы по-прежнему опасаются избыточного предложения нефти на мировом рынке при некотором ослаблении роста спроса. Вместе с тем некоторые аналитики считают, что цены на нефть уже прошли самую низкую точку падения и после восстановления вернутся к торгам в сравнительно узком диапазоне.

Как отмечают эксперты Bank of America Merrill Lynch, после перехода нефти к "медвежьему" тренду и ликвидации значительного объема длинных позиций хедж-фондов и других спекулятивных инвесторов "рынок стал намного чище, и поскольку коммерческие запасы нефти не слишком высоки, мы полагаем, что цены на нефть могут обрести поддержку".