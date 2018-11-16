Рынок акций РФ завершил неделю смешанной динамикой бумаг и индексов

Москва. 16 ноября. Рынок акций РФ в пятницу консолидировался при смешанной динамике blue chips и индексов на фоне разнополярных внешних сигналов; индекс МосБиржи просел, а индекс РТС подрос из-за укрепления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2372,67 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1134,93 пункта (+0,3%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 3,8%.

Доллар просел до 65,85 рубля (-0,05 рубля).

По итогам недели индекс МосБиржи просел на 1,3%, РТС прибавил 1,2% на фоне падения доллара на 2,16 рубля.

Подешевели в пятницу рублевые акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,9%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%).

Подорожали бумаги "Распадской" (MOEX: RASP) (+3,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%, до 377 рублей), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,6%).

Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла на 58% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, до 298,7 млрд рублей. Ранее аналитики, опрошенные "Интерфаксом", прогнозировали чистую прибыль за этот период на уровне 294,809 млрд рублей.

Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал направить на выплату дивидендов за 9 месяцев 22,05 рубля на акцию, что, по расчетам "Интерфакса", составляет 35% чистой прибыли по МСФО.

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов (Китай вырос на 0,4%, но снизилась на 0,5% Япония), в Европе вечером также нет единого вектора (FTSE просел на 0,2%, DAX подрос на 0,2%) и стагнируют индексы в США (индекс S&P 500 подрос на 0,2%, Nasdaq просел на 0,2%).

В США вышли слабые данные по промпроизводству за октябрь: показатель вырос на 0,1% при прогнозах роста на 0,2%.

Нефть вечером в пятницу продолжает коррекцию вверх, хотя неделя завершается в "минусе". Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $68,06 за баррель (+2,2% и +0,8% в четверг), декабрьская цена WTI - $58,02 за баррель (+2,4% и +0,4% накануне).

Участников рынка по-прежнему тревожит мысль о перепроизводстве нефти и излишках предложения. ОПЕК ожидает ослабления спроса на свою нефть и поэтому обсуждает с союзниками возможность снижения экспорта, что сдерживает падение цен.

Накануне министерство энергетики США сообщило о росте запасов нефти в США по итогам восьмой недели подряд - на 10,27 млн баррелей, максимальными темпами с февраля 2017 года. Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 11,7 млн б/с, что является очередным рекордом.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, в конце недели поддержку рынку акций оказали укрепление рубля и рост цен на нефть, а на внешних рынках инвесторы уделяют внимание дальнейшему развитию событий вокруг Brexit, поскольку резко возросли риски роспуска правительства Терезы Мэй (отставка ряда министров поставила под сомнение дееспособность всего правительства) и выхода Великобритании из ЕС по жесткому сценарию. На нефтяном рынке инвесторы ожидают публикации вечером в пятницу свежей статистики Baker Hughes по числу действующих буровых установок в США.

По словам старшего аналитика УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, ухудшению настроений в конце недели способствовали заявления министра торговли США Уилбура Росса о том, что предстоящая встреча глав США и Китая не станет прорывом, а лишь обрисует общие контуры потенциального соглашения. Более того, он отметил, что намерения повысить импортные пошлины на китайские товары объемом $200 млрд с 10% до 25% в следующем году сохраняются. Подобные замечания приостановили активность инвесторов в покупках.

При этом давления на нефть высказывания У.Росса не оказали, впрочем, как и отчет Минэнерго США о росте запасов на рекордные 10,3 млн баррелей и увеличении добычи еще на 100 тыс. б/с (до 11,7 млн б/с). Вероятно, участников рынка действительно обнадежили обещания представителей ОПЕК о сокращении предложения, которое необходимо для соблюдения рыночного баланса, или инвесторы просто нащупали "ценовое дно", в котором уже заложены все негативные факторы, оказывавшие давление на котировки последние 1,5 месяца, отмечает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Газпром нефти" отскочили от локальных минимумов, но в целом техническая картина в последние недели скорее говорит о преобладании "медведей" и возможности ограниченного потенциала роста. На текущих уровнях можно сохранять длинные позиции с расчетом на движение ближе к уровню 395 рублей (максимум ноября) и стоп-лоссом в районе 375 рублей.

Индексы МосБиржи и РТС к концу торгов отступили от максимумов дня, но удерживались выше важных краткосрочных поддержек (2360 пунктов и 1125 пунктов). На недельных графиках оба индикатора также удерживаются выше средних полос Боллинджера (2345 пунктов и 1120 пунктов), что говорит о сохранении умеренно позитивной краткосрочной картины.

В целом на рынке акций в конце недели импульс к росту ослаб, но краткосрочные перспективы как с фундаментальной, так и с технической точки зрения остаются умеренно позитивными. Благоприятным для рынка РФ фактором выступает наличие потенциала роста у нефтяных цен, а также отсрочка введения американских санкций, считает Е.Кожухова.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, после достаточно активной недели на отечественный рынок акций пришло спокойствие, объемы торгов сократились. Нефть продолжает движение вверх, подогревая нефтяные акции, а банковский сектор продолжает отыгрывать снижение краткосрочных рисков американских ограничений, плюс ко всему, поступило несколько важных корпоративных отчетов. "ТМК" (MOEX: TRMK) (+1,2%) увеличила выручку в январе-сентябре на 20% (до $3,835 млрд), а в третьем квартале - на 5,9% (до $1,207 млрд). "Газпром нефть" сообщила о росте чистой прибыли по МСФО за 9 месяцев 2018 года на 58%, "ФСК ЕЭС" (-0,7%) увеличила прибыль по МСФО в январе-сентябре на 10,5% (до 58 млрд рублей). Среди лидеров отката вновь оказались бумаги "Аэрофлота", которые дешевеют на фоне роста цена на нефть.

Рубль полноценно отыграл снижение краткосрочных рисков по американским антироссийским санкциям, что позволило ему пережить период обвального падения нефти. Однако для дальнейшего усиления рубля все же требуется более высокая ясность в данном вопросе.

Риски "жесткого расставания" Великобритании и Евросоюза сохраняются. Премьер-министр Т.Мэй пытается убедить общественность и коллег в том, что достигнутые договоренности - это лучшее, что можно было сделать, а также существенно лучше, чем расставание с ЕС без сделки. Однако в парламенте может неожиданно образоваться необходимость голосования по доверию премьер-министру, если процедура получит достаточное число голосов. Исход подобного политического процесса непредсказуем и может привести как к внеочередным выборам, так и к повторному голосованию по вопросу выхода из ЕС, отмечает аналитик.

Кроме того, в Европе одним из главных событий дня стало выступление президента ЕЦБ Марио Драги. По его словам, регулятор завершит свою количественную программу в конце года, хотя последние данные указывают на некоторое смягчение экономического роста, а также на замедление темпов инфляции.

Нефть продолжает восстанавливать свои позиции, но делать это далее будет крайне сложно. Ирак возобновил экспортные поставки нефти из Киркука в объеме 50-100 тыс. б/с, но заявляет о том, что это не отразится на росте общего экспорта. Основной поддержкой для отскока котировок являются разговоры о том, что ОПЕК может сократить добычу в начале 2019 года на 1,4 млн б/с, чтобы не допустить переизбытка предложения. Однако позиция России по данному вопросу пока остается негативной. Можно вспомнить недавнее заявление главы "Роснефти" о том, что компания будет работать при любой цене, а при низкой займется расширением своей доли. Morgan Stanley предупреждает, что даже сокращения добычи со стороны картеля может не хватить для разворота в нефти. Bank of America Merrill Lynch сообщает, что нефтяные "быки" выбросили белый флаг и теперь не ждут движения котировок в сторону $95 за баррель. В любом случае одним из важных факторов в ближайшее время будет американская добыча, которая на прошлой неделе достигла очередного рекорда на уровне 11,7 млн б/с. Ввод в строй нового нефтепровода в Техасе позволил нарастить производство на 0,5 млн б/с всего за две недели. Поэтому на ближайшее время более актуальным будет диапазон $62-69 за баррель Brent, считает А.Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в пятницу подешевели акции ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-4,5%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-3,9%).

Выросли бумаги "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (+24,8% и +36,3% "префы"), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+7,8%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (+7,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,5%), "Кузбасской топливной компании" (MOEX: KBTK) (+2,3%), "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (+2,3%).

Акции "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+0,7%) подросли в ожидании рекомендации совета директоров по размеру дивидендов, также в повестке совета есть вопрос созыва внеочередного собрания акционеров и избрание председателя совета директоров.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 33,949 млрд рублей (из них 13,363 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).