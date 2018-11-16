Рубль перешел к росту к доллару и продолжает снижаться к евро вечером в пятницу

Москва. 16 ноября. Доллар США развернулся вниз и слегка снижается, евро, напротив, немного ускорил темпы укрепления на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль умеренно дешевеет к бивалютной корзине после сильного роста в предыдущие два торговых дня.

Курс доллара США составил 65,88 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 75,07 руб./EUR1, поднявшись на 38,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 16,25 копейки - до 70,01 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно снижается к бивалютной корзине на последних торгах недели после сильного роста в предыдущие дни (за среду-четверг рубль укрепился на 3,3% в паре с долларом и на 2,9% - в паре с евро). После того, как участники рынка отыграли новости о том, что Конгресс США не успевает до конца года рассмотреть вопрос новых антироссийских санкций, они постепенно переключаются на предстоящую встречу российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Аргентине 30 ноября - 1 декабря.

Нисходящей коррекции рубля способствует также общее снижение интереса инвесторов к "рисковым активам" после того, как стало известно, что США до сих пор планируют повысить пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $200 млрд в январе 2019 года с 10% до 25%. Об этом министр торговли США Уилбур Росс рассказал в интервью агентству Bloomberg.

По его словам, на предстоящей встрече президент США Д.Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в лучшем случае согласуют основу для дальнейших переговоров по урегулированию торговой напряженности. Ожидается, что два лидера встретятся в рамках саммита G20, который пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября - 1 декабря.

Цены на нефть активно поднимаются в ходе торгов в пятницу на ожидании, что страны ОПЕК+ сократят добычу в следующем году, чтобы восстановить баланс спроса и предложения на рынке.

Цена январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК увеличилась на 1,92% - до $67,9 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 2,13% - до $57,89 за баррель.

С начала текущей недели нефть Brent подешевела на 3,2%, WTI - на 4,1%. Для WTI недельное падение может стать шестым подряд.

Падение с начала недели вызвано опасением излишка топлива на рынке. Эти опасения подтвердились докладом министерства энергетики США, согласно которому товарные запасы нефти в стране на минувшей неделе подскочили по итогам восьмой недели подряд. Повышение составило 10,27 млн баррелей, став максимальным с февраля 2017 года.

Вместе в пятницу нефть дорожает на ожиданиях, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и партнеры организации на декабрьской встрече согласятся снизить добычу в следующем году.

"Кажется, ОПЕК все же снизит добычу, - сказал глава отдела исследований сырьевого рынка в Commerzbank AG Ойген Вайнберг. - Однако такое искусственное занижение предложения не может являться долгосрочным решением. Иначе им придется сокращать добычу каждый год".

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела валютных операций Росевробанка Роман Фролов, торги по рублевым парам в пятницу имеют плавный характер, и после резких движений в предыдущие дни рубль ищет "золотую середину". "Поддержку рублю оказывает рост цен на нефть, и кроме того, рубль черпает некий позитив от того, что санкции перенесли на следующий год. Тем не менее, участники торгов не спешат продолжать покупать рубль, так как риски все равно остаются. Наиболее вероятно, что на следующей неделе рубль возобновит диапазонную торговлю в ожидании дальнейших новостей", - отметил Р.Фролов.

"Рубль к концу недели смотрится спокойно и стабильно, новая неделя для пары "доллар-рубль" может начаться в коридоре 65,6-66,15 руб./$1. В общем-то, как только рынок вспомнит о том, что санкции никуда не делись, а только отложились во времени, все встанет на свои места. Гринбэк на мировом рынке пока смотрится более чем устойчиво, промежуточные колебания не в счет. "Евро-рубль" стабилизируется около 75-75,55 руб./EUR1, но если у евро продолжится восстановление на мировом рынке, появится шанс на возвращение к 76 руб./EUR1", - отмечает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 62,28 копейки, до 65,9931 руб./$1, и уменьшил курс евро на 63,36 копейки, до 74,9022 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу 62,28 копейки по отношению к четвергу и составил 65,9927 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 57,62 копейки и составил 65,9715 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 636,039 млн, из которых $1 млрд 322,711 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 313,328 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 55,82 копейки, до 74,8505 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 39,13 копейки и составил 74,9071 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR520,721 млн, из которых EUR220,108 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR300,613 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно снизились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 7,4% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 4 б.п. - до 7,61% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 3 б.п. - до 7,93% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 1 б.п. - до 8,34% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 8,45% годовых.