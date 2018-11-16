Рынок акций РФ на неделе вырос по индексу РТС за счет укрепления рубля на санкционных новостях

Рынок акций РФ на неделе вырос по индексу РТС за счет укрепления рубля на фоне известий об отсрочке новых антироссийских санкций США, сдерживающим фактором для роста выступила обвалившаяся нефть из-за опасений роста общемирового предложения сырья и возобновление оттока нерезидентов. Так, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 8 по 14 ноября составил порядка $10 млн против притока $60 млн неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, зафиксировали отток капитала на уровне $30 млн, неделей ранее был приток на уровне $10 млн (данные EPFR Global).

Индекс МосБиржи в период с 12 по 16 ноября снизился на 1,3% - до 2372,67 пункта, индекс РТС прибавил 1,2% и составил 1134,93 пункта на фоне падения доллара за неделю на 2,16 рубля. Нефть Brent упала на 2,6% или $1,8 (январский фьючерс).

Попытки роста рынка акций в понедельник вслед за нефтью сменились к вечеру откатом на фоне новостей об усилении оттока капитала из России с начала года и негативной динамики фондовых площадок в Европе и США; индекс МосБиржи после тестирования утром отметки 2425 пунктов скатился к закрытию торгов в район 2390 пунктов при смешанной динамике blue chips, РТС опустился ниже 1115 пунктов. По данным ЦБ РФ, чистый отток капитала из РФ в январе-октябре 2018 года вырос в 3 раза, до $42,2 млрд.

Нефть Brent поднялась к $71,2 за баррель после заявления Саудовской Аравии о намерении сократить экспорт на 500 тыс. баррелей в сутки в декабре. По словам министра энергетики СА Халида аль-Фалиха, страны ОПЕК+ будут сокращать добычу в случае устойчивого профицита нефти на рынке.

Во вторник рынок акций усилил снижение вслед за обвалом нефтяных цен, индекс МосБиржи просел к 2375 пунктам, а РТС упал до 1100 пунктов, при этом в лидерах падения оказались акции нефтяных компаний.

Акции "НОВАТЭКа" (+2,8%) подогрели новости о том, что "дочка" компании - Novatek Gas & Power Asia Pte. Ltd - поставила в адрес China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) первую партию сжиженного природного газа, произведенную на заводе "Ямал СПГ". Кроме того, сингапурская Pavilion Energy и "НОВАТЭК" подписали соглашение о расширении партнерства в областях поставок, трейдинга, логистики и оптимизации поставок СПГ. Совет директоров "Газпром нефти" (-0,5%) рекомендовал направить на выплату дивидендов за 9 месяцев 2018 года 22,05 рубля на акцию (реестр закрывается 28 декабря).

Нефть Brent падала во вторник к $64,6 за баррель на заявлениях президента США Дональда Трампа, раскритиковавшего намерение стран ОПЕК снизить добычу в 2019 году, а также на новостях от ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА). Глава МЭА Фатих Бироль заявил, что нефтепроизводители демонстрируют ответственный подход, увеличивая добычу, и менять стратегию с целью добиться повышения цен сейчас было бы неправильно. При этом Ф.Бироль предупредил, что не следует ждать, что сланцевая отрасль США сможет компенсировать недостачу поставок в полном объеме.

В среду рынок акций отскочил вверх на фоне наметившейся коррекции мировых площадок после снижения, индекс РТС поднялся к 1120 пунктам за счет роста нефти (нефть Brent вечером превышала $67 за баррель) и укрепления рубля на санкционных новостях - по сообщениям западных СМИ, Конгресс США, скорее всего, отложит принятие новых санкций против РФ до 2019 года, так как законодатели сейчас заняты вопросами госрасходов, сельского хозяйства и назначениями.

Индекс МосБиржи днем проваливался ниже 2350 пунктов, но к закрытию отыграл все потери, отскочив к 2380 пунктам. Лидерами роста среди "фишек" стали обновившие максимумы с осени 2011 года бумаги "Распадской" (+6,5%) на ожиданиях принятия в декабре дивидендной политики (компания не платила дивиденды с 2011 года). Индексный провайдер MSCI по итогам ноябрьского полугодового пересмотра включил в индекс MSCI Russia акции Polymetal (+4,7%) и исключил бумаги "РусГидро" (-2,7%). Решения вступят в силу 3 декабря.

В четверг рынок акций продолжил рост вслед за нефтью перед публикацией статистики Минэнерго США по запасам сырья, индекс РТС превысил 1130 пунктов, а рост индекса МосБиржи (2381 пункт) сдерживался укреплением рубля на фоне отсрочки американских санкций к РФ; лидерами роста выступили акции "Распадской" (+4%) и "Мечела" (+3,9%), и упали акции "Кузбасской топливной компании" (-7,5%) на дивидендных новостях (компания отказалась выплачивать промежуточные дивиденды за 2018 год). В четверг из квартального отчета "Мечела" стало известно, что иностранные кредиторы компании прекратили арбитражный процесс по взысканию задолженности с "Мечела" в суде Лондона.

Коррекционный рост нефти Brent сдерживался статистикой Минэнерго США, показавшей недельный рост запасов в стране на $10,27 млн баррелей (восьмая неделя роста подряд), а также увеличение добычи до нового рекорда - 11,7 млн б/с (+100 тыс. б/с).

Под занавес недели рынок акций сохранил позитивный импульс благодаря восстановлению нефтяных котировок, индекс РТС превысил 1130 пунктов, а индекс МосБиржи просел к 2370 пунктам из-за укрепления рубля.

Мировые площадки были поддержаны сильной статистикой в США и заявлениями главы Федрезерва США Джерома Пауэлла, который высказал оптимизм в отношении текущего состояния экономики США, но выразил опасения в связи с замедлением роста глобальной экономики. Нефть Brent превысила $68 за баррель, хотя опасения инвесторов по поводу перепроизводства нефти и излишков предложения сохранились.

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка выглядели бумаги "Распадской" (+16%), "Мечела" (+8% и +11% "префы"), "Мосбиржи" (+8%); хуже рынка смотрелись акции "Роснефти" (-10%), "МРСК Северо-Запада" (-6%), "Мосэнерго" (-6%).

Динамику рынка акций на следующей неделе будет по-прежнему задавать нефть Brent, которая будет колебаться в коридоре $65-70 за баррель, а также возможный возврат спроса на российские активы в свете отсрочки введения новых санкций США к РФ. Для индекса МосБиржи на неделе диапазон колебаний может составить 2350-2420 пунктов, для индекса РТС - 1110-1160 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".