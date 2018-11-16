Цены евробондов РФ в середине недели перешли к росту благодаря снижению санкционных рисков

Москва. 16 ноября. Котировки российских еврооблигаций после относительно спокойного начала недели в среду перешли к умеренному росту благодаря снижению санкционных рисков и активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на активы emerging markets.

При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также подросли в цене за неделю, причем их темпы роста оказались несколько выше, чем у российских бумаг, что в итоге привело к небольшому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

После существенного ценового снижения в конце первой декады ноября в понедельник ситуация на рынке суверенных евробондов России стабилизировалась. Колебания котировок большинства выпусков были незначительными на фоне пониженной активности торгов из-за отсутствия на рынке американских инвесторов, отмечавших День ветеранов. Умеренно позитивным фактором для отечественных евробондов выступило отсутствие важных новостей с прошедшей во Франции короткой встречи президентов РФ и США.

Во вторник российские еврооблигации сохранили ценовую стабильность, в то время как большинство суверенных евробондов emerging markets снизилось в цене. Такое нестандартное поведение отечественных бумаг имело ряд причин. С одной стороны, ранее российские еврооблигации выступали в качестве аутсайдеров из-за давления санкционных рисков, поэтому их ценовые уровни уже до этого оказались довольно низкими, а с другой стороны - на рынке был заметен выход нерезидентов из ОФЗ и перекладка ими средств в евробонды РФ, которые воспринимались инвесторами как менее рискованные активы.

Несмотря на резкое падение нефтяных цен, произошедшее 13 ноября вечером, котировки отечественных еврооблигаций в середине недели продемонстрировали умеренный рост. Поддержку всем российским активам, включая рубль и долговые бумаги, оказали новости о том, что американский Конгресс, скорее всего, не успеет до конца текущего года объявить новые антироссийские санкции. Причем, поскольку ранее основные опасения у участников рынка были в отношении рублевых госбумаг, то именно они показали более активное повышение. Динамика же валютных госбумаг России была более сдержанной - цены наиболее "длинных" выпусков выросли за день на 40-75 базисных пунктов.

Конгресс США вряд ли успеет одобрить новые антироссийские санкции до конца года, так как законодатели сейчас заняты вопросами госрасходов, сельского хозяйства и назначениями, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на ряд ключевых сенаторов. Летом группа сенаторов, представляющих обе ключевые партии, разработала законопроект с новыми мерами наказания для России, в том числе за якобы имевшее место вмешательство в выборы в США. Однако сейчас Конгресс дорабатывает последние недели в старом составе и может не успеть одобрить законопроект. Кроме того, острота вопроса несколько спала в результате того, что не было выявлено никаких попыток вмешательства России в промежуточные выборы в США.

В четверг рынок российских суверенных еврооблигаций продолжил отыгрывать позитивные новости на санкционную тематику. Дальнейшему росту способствовал также активизировавшийся спрос глобальных инвесторов на активы emerging markets. При этом на рынке не было агрессивных покупок, активность торгов в целом была умеренной. Позитивные новости относительно отсрочки объявления новых антироссийских санкций привели к тому, что долговой рынок России практически проигнорировал падение нефтяных цен в район $65-66 за баррель сорта Brent.

После двух дней умеренного роста в конце недели в секторе отечественных евробондов стало прослеживаться желание ряда участников рынка зафиксировать прибыль перед выходными днями, что вылилось в плавное снижение цен. Тем не менее, итоги недели в целом остались позитивными для инвесторов, несмотря на некоторую коррекцию в пятницу.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла на 0,18% и составила 108,58% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries расширился за неделю на 11 базисных пунктов и 16 ноября составил 182 базисных пункта).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене на 0,81% (их доходность снизилась на 6 пунктов - до 5,57% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,93% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 3 пункта и составил 241 базисный пункт), с погашением в 2047 году - на 0,6%, до 90,8% от номинала (их доходность снизилась на 4 пункта и составила 5,92% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году прибавил в цене 0,21%, подорожав до 94,02% от номинала (его доходность снизилась на 3 пункта и составила 5,12% годовых), евробонды с погашением в 2026 году подорожали на 0,17%, с погашением в 2023 году - на 0,16% (спред к US Treasuries расширился на 9 пунктов и составил 152 базисных пункта), с погашением в 2020 году - на 0,13%.

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне прогнозируемой стабильной ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, а также локального снижения санкционных рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

По мнению аналитиков, стабильность конъюнктуры мировых рынков будет продиктована как нейтральными (в рамках ожиданий) итогами ноябрьского заседания Федрезерва США, так и надеждами на скорую стабилизацию торговых отношений между Соединенными Штатами и Китаем. Кроме того, поддержку рынку валютных гособлигаций РФ и всем российским активам будут оказывать ожидания новой личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.