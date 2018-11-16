В течение дня рубль был близок к обновлению максимума с начала ноября, хотя формально завершал рабочий день в красной зоне - ИК "Велес Капитал"

"Большую часть торгового дня в пятницу пара доллар/рубль консолидировалась в районе или чуть выше 66 руб. В течение дня американская валюта периодически предпринимала попытки укрепить свои позиции, однако рост ограничивался уровнем в 66,2 руб. Однако ближе к вечеру давление усилил уже рубль вслед за резкой коррекцией доллара на внешних площадках после неоднозначных заявление заместителя главы ФРС Р.Клариды. После 18:00 индекс доллара терял к корзине валют 0,5%, в том числе пара евро/доллар поднималась на максимуме выше уровня 1,14. Котировки нефти большую часть дня также демонстрировали уверенный рост (+2,4% к 18:00 мск по марке Brent), продолжая восстановление после провала в первой половине недели. В результате пара доллар/рубль была близка к тому, чтобы обновить минимум с начала ноября, опускаясь ниже 65,7 руб. Впрочем, уже после 18:00 доллар вновь поднялся в район 65,9 руб. и формально вышел в плюс, так как открывалась пара на отметке в 65,89 руб.", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.