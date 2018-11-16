Цена палладия растет на негативных новостях - Julius Baer

Цены на палладий продолжают рост, тогда как большинство циклических металлов испытывают нестабильную динамику или снижение, указывает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Котировки поднялись на 4,6% в четверг и достигли рекордных 1 180 долл. США за унцию. По нашим оценкам, этому способствовали "бычьи" комментарии из Китая по поводу структурного увеличения спроса в связи с ужесточением требований к выбросам выхлопных газов, а также рост автомобильного рынка. При этом общий экономический фон в КНР остается, скорее, неблагоприятным.

По данным Китайской ассоциации производителей легковых автомобилей, продажи машин в ноябре вновь сократились. На фоне разговоров о сокращении налогов, аналогичном проведенному в 2015 году, все больше потребителей предпочитают отложить покупки и ждут более выгодных условий, что усиливает давление на власти в плане реализации новых мер. Снижение налогов приведет к улучшению настроений и продаж в краткосрочной перспективе, но при этом перетянет будущий спрос и негативно отразится на долгосрочном прогнозе по автомобильному рынку КНР.

"Настроения на рынке палладия становятся все более "бычьими", а плохие новости рассматриваются как позитив. Мы по-прежнему отмечаем отсутствие избытка предложения на рынке, хотя автопроизводители не испытывают проблем с удовлетворением спроса. Разница в цене на палладий для катализаторов и металл в слитках сейчас находится у среднего за последние пять лет уровня. Это поддерживает наше мнение, что на движение котировок влияют игроки, следующие за общим трендом, и технические инвесторы. В краткосрочной перспективе доминируют риски повышения цен, однако они вряд ли смогут удержаться на повышенных уровнях в средне- и долгосрочной перспективе", - заключает Карстен Менке.