Рубль умеренно корректируется вниз к доллару и евро после сильного роста в предыдущие два торговых дня

Москва. 16 ноября. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль умеренно снижается к бивалютной корзине, корректируясь вниз после сильного роста в предыдущие два торговых дня.

Курс доллара США составил 66,16 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 26,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 74,95 руб./EUR1, поднявшись на 26,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 26,36 копейки - до 70,11 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 62,28 копейки, до 65,9931 руб./$1, и уменьшил курс евро на 63,36 копейки, до 74,9022 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно снижается к доллару и евро на дневных торгах, корректируясь вниз после уверенного роста середины недели. После того, как участники рынка отыграли новости о том, что Конгресс США не успевает до конца года рассмотреть вопрос новых антироссийских санкций, они постепенно переключаются на предстоящую встречу российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Аргентине 30 ноября - 1 декабря.

Нисходящей коррекции рубля способствует также общее снижение интереса инвесторов к "рисковым активам" после того, как стало известно, что США до сих пор планируют повысить пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $200 млрд в январе 2019 года с 10% до 25%. Об этом министр торговли США Уилбур Росс рассказал в интервью агентству Bloomberg.

По его словам, на предстоящей встрече президент США Д.Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в лучшем случае согласуют основу для дальнейших переговоров по урегулированию торговой напряженности. Ожидается, что два лидера встретятся в рамках саммита G20, который пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября - 1 декабря.

"Большим событием будет встреча один на один президента Трампа с председателем Си на саммите G20 в Аргентине. Все остальное - лишь подготовка к ней", - сказал У.Росс в ходе деловой поездки в штат Техас. Вместе с тем он полагает, что до января серьезных подвижек не будет. "У нас точно не будет полноценной формальной сделки к январю", - заявил министр.

Нефть эталонных марок демонстрирует активный подъем в ходе торгов в пятницу, однако остается в заметном минусе с начала недели на опасениях излишка предложения топлива на мировом рынке. С начала текущей недели нефть Brent подешевела на 3,3%, WTI - на 4,7%. Для WTI недельное падение может стать шестым подряд.

Цена январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК увеличилась на 1,56% - до $67,66 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 1,41% - до $57,48 за баррель.

Как сообщило накануне министерство энергетики США, товарные запасы нефти в стране на минувшей неделе подскочили по итогам восьмой недели подряд. Повышение составило 10,27 млн баррелей, став максимальным с февраля 2017 года. Запасы бензина за неделю упали на 1,41 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 3,59 млн баррелей.

Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки - до 11,7 млн баррелей, что является очередным рекордом. Вместе с тем ходят слухи, что члены ОПЕК+ рассматривают возможность сокращения добычи в следующем году для восстановления баланса спроса и предложения на рынке.

"При текущих ценах на нефть и отсутствии покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила справедливый валютный курс, согласно нашей модели, находится ближе к отметке в 63 руб./$1, а текущая недооценка российской валюты обусловлена в первую очередь двумя факторами - общей слабостью валют EM в последние семь месяцев и санкционной историей. Последние заявления официальных лиц США увеличивают вероятность сценария, при котором в ближайшие месяцы какого-либо масштабного ужесточения санкционного давления не произойдет. Если вся группа валют развивающихся стран сможет на горизонте до конца года продемонстрировать заметное восстановление, то пара "доллар-рубль" также вполне способна вернуться к относительно справедливым уровням", - отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

"Дополнительную поддержку рублю обеспечивает подготовка к налоговому периоду и наметившееся восстановление цен на нефть. Инвесторы ждут, что ОПЕК в ближайшее время перейдет к ограничению предложения, чтобы не допустить накопления избытков. Наконец, положительно влияет на рубль сохранение моратория на регулярную покупку валюты со стороны ЦБ РФ. По словам Эльвиры Набиуллиной, регулятор при принятии решения о возобновлении таких покупок будет учитывать не значения курса, а волатильность рынка. Пока же в Банке России обеспокоены уровнем инфляции и грядущим повышением НДС", - полагает руководитель дирекции финансовых рынков УБРиР Владимир Зотов.

"Рубль незначительно снижается в основных валютных парах в ходе пятничных торгов. Поддержку ему продолжают оказывать относительно благоприятный внешней фон в отношении рисковых активов и попытки восстановления нефтяных цен. Несмотря на то, что валюты ЕМ сегодня не столь единодушны в позитивной динамике в паре с долларом США, спрос на защитные активы несколько снизился из-за неопределенности относительно торгового спора между США и Китаем. Российские 5-летние CDS снизились до 150 пунктов (158 пунктов на начало недели), а индекс государственных облигаций РФ (RGBI Index) вырос со 133 до 135 пунктов. Однако дальнейшего заметного укрепления рубля ожидать вряд ли приходится на фоне сохраняющихся санкционных рисков", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Денис Давыдов.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно снизились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 7,4% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 4 б.п. - до 7,61% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 3 б.п. - до 7,93% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 1 б.п. - до 8,34% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 8,45% годовых.