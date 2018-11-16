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16 ноября 2018 года 16:50
Для роста банковского сектора РФ на 10% в год необходим рост ВВП минимум в 3% - Dukascopy Bank SA
Банк России ожидает роста банковского сектора страны на 10% в год в ближайшие годы, при этом в 2019 году могут быть еще более высокие темпы роста, цитирует ПРАЙМ заявление главы департамента финансовой стабильности регулятора Елизаветы Даниловой. "Мы прогнозируем более быстрый рост банковского сектора - мы видим 10% в ближайшие годы, а на следующий год можем прогнозировать более высокие цифры", - сказала она, выступая на конференции "Кредитные риски в России: тренды и прогнозы". Данилова отметила, что высокие темпы роста стало показывать кредитование нефинансовых организаций. По данным главы департамента, на 1 ноября годовые темпы роста кредитования предприятий в рублях составили 9,7%. "Полагаю, рост кредитования, как ни странно, связан с консолидацией рынка вокруг крупных игроков. Для развивающихся стран существует фактор банковского доверия: чем больше, скажем, отзывают лицензий или банков банкротится, тем больше корпоративный сектор начинает доверять оставшимся в живых банкам. Впрочем, 10% рост банковского сектора к концу 2019 года в обозримом будущем нам кажется несколько завышенными ожиданиями. Для такого взрывного роста кредитования и решения вопросов "плохих долгов" необходим рост ВВП минимум в 3%. Упрощение процедур валютного контроля при совершении экспортных сделок и умеренный прирост кредитного портфеля за истекший квартал - это, конечно, положительные факторы. Однако, по нашему мнению, шансов вырасти на 10% как по совокупной стоимости активов, так и по совокупному кредитному портфелю, не говоря уже о прибыли, у российской банковской системы немного", - комментирует руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.
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