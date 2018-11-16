Доллар пытается возобновить рост - БКС

"В начале дня американская валюта продолжила нисходящую волну, стартовавшую в середине предыдущей сессии. Однако после достижения недельного минимума индекс доллара перешел к восходящей коррекции, торгуясь сейчас в небольшом плюсе около уровня 97 п. Несмотря на опубликованные вчера сильные данные по розничным продажам за октябрь, инвесторы обеспокоились тем фактом, что за предыдущие месяцы показатель был скорректирован в меньшую сторону, и данный факт оказал давление на доллар. Европейская валюта в начале российской сессии активно росла, переписав недельную вершину, но затем возобновила снижение, растеряв почти все сегодняшние достижения. Сейчас пара EUR/USD торгуется с нулевыми изменениями вблизи отметки 1,133. Евро удержался от сильного падения, несмотря на политический кризис в Великобритании, вызванный процессом принятия соглашения о выходе страны из ЕС. Данный негатив был компенсирован заявлением итальянского премьер-министра, рассчитывающего на совместную с Евросоюзом корректировку госбюджета Италии на следующий год. Его текущие параметры не устраивают чиновников ЕС, и это противостояние ранее вызвало распродажи глобальных рисковых активов", - комментирует ситуацию эксперт "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.