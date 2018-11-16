Повышение ключевой ставки в декабре остается высоко вероятным - Raiffeisenbank

Повышение ключевой ставки в декабре (как мера заблаговременного реагирования) остается высоко вероятным, считает экономист Raiffeisenbank Станислав Мурашов. В качестве главных рисков сейчас отмечаются дальнейшее ужесточение санкций и возможность эскалации глобальной торговой войны. При этом, по мнению С.Мурашов, решение Конгресса США не ужесточать санкции против России в этом году, на наш взгляд, мало что меняет в ориентирах политики ЦБ. Скорее всего, регулятор по-прежнему считает, что новые санкции рано или поздно будут введены, и необходимость в дальнейшем ужесточении политики сохраняется.

"Кроме того, вместе с решением по ставке 14 декабря ЦБ, скорее всего, решит вопрос о возобновлении или дальнейшей приостановке интервенций на открытом рынке в 2019 году и, вероятно, опубликует это решение вместе с пресс-релизом по ставке", - говорится в обзоре банка. Глава департамента ДКП Банка России Алексей Заботкин намекнул на это в своем интервью "Интерфаксу", полагает С.Мурашов.

"Сейчас сложно спрогнозировать, решит ли ЦБ возобновить интервенции именно с января, но в любом случае мы полагаем, что регулятор вряд ли откажется от возобновления покупок валюты в следующем году. Отметим, что если такие планы действительно есть, то это может стать еще одним аргументом для повышения ставки в декабре", - пишет экономист.