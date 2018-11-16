Рынки переключают внимание на новые факторы риска - Julius Baer

С завершением промежуточных выборов в Конгресс США перед инвесторами возник вопрос о том, что будет новым драйвером рынков: бюджетные проблемы Италии, Brexit, торговые споры или, например, новые геополитические столкновения, указывают эксперты Julius Baer Кристиан Гаттикер и Патрик Ланг.

Рим отказался пересматривать параметры государственного бюджета в соответствии с требованиями Европейской комиссии и продолжает процесс торга. В реализации Brexit наметился прорыв, однако существует значительный риск провала соглашения между Лондоном и Брюсселем в британском парламенте. Несколько министров из кабинета Терезы Мей покинули свои посты в знак протеста против плана премьер-министра, который будет рассмотрен в Вестминстере 10 декабря. Переговоры между основными участниками торговых споров, кажется, возобновились, но о конкретных договоренностях пока говорить не приходится. В геополитической сфере сохраняется повышенная неопределенность.

"Все эти факторы заставляют рынки торговаться в боковом направлении, тогда как цены на нефть продолжают снижаться, - резюмируют аналитики Julius Baer. - Классическая практика "покупай на слухах, продавай на фактах" трансформируется в хаотическое сворачивание активности на рынках. Принимая во внимание риторику китайских властей о новых стимулирующих мерах, азиатские рынки держатся довольно хорошо, как и европейские площадки, которые не реагируют на события в Италии. На завершающейся неделе продолжилось падение цен на нефть, а на американском рынке сохраняется волатильность. Тем временем, площадки Китая и Европы пока демонстрируют стабильность. Инвесторы ищут новые идеи после завершения промежуточных выборов в США".