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16 ноября 2018 года 14:33
Мы подтверждаем рекомендацию "Покупать" для акций Газпром нефти с целевой ценой 450 руб./акцию и потенциалом роста 18% от текущего уровня - ИК "Велес Капитал"
Финансовые результаты Газпром нефти превзошли ожидания рынка по основным финансовым показателям, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров. EBITDA компании выросла, по нашим оценкам, на 18% к/к до 197 млрд руб. (консенсус-прогноз - 188 млрд руб.), при этом компания сообщает о EBITDA в 225 млрд руб. (+17% к/к), включая в расчет прибыль зависимых компаний. Чистая прибыль выросла на 37% к/к до 132 млрд руб. По итогам 9 месяцев этот показатель достиг 299 млрд руб., таким образом, рекомендованные ранее дивиденды за этот период в размере 22,05 руб. на акцию подтверждают сообщения компании о планах повысить норму выплат в текущем году с 25% до 35% чистой прибыли по МСФО. Капитальные затраты Газпром нефти за 9 месяцев выросли на 6% г/г, что соответствует ранним заявлениям компании, что CapEx в ближайшие годы будет оставаться высоким. Свободный денежный поток за этот период вырос на 62% г/г благодаря росту операционных показателей (добыча углеводородов +3% г/г, нефтепереработка + 7% г/г) и благоприятной рыночной конъюнктуре. Соотношение "Чистый долг/EBITDA" на конец III квартала составило 0,79. "Добыча нефти на ключевых новых проектах компании (Новопортовское, Приразломное и Мессояха) за 9 месяцев выросла на 29% до 9,3 млн тонн, что соответствует 20% от всех добываемых компанией жидких углеводородов. Эти проекты не облагаются экспортными пошлинами и имеют льготный НДПИ, поэтому высокая динамика их добычи крайне важна для инвестиционного профиля компании. В целом, мы считаем отчетность Газпром нефти хорошей: компания превзошла прогнозы, отразила высокую чистую прибыль на фоне роста нормы дивидендных выплат, существенно увеличила свободный денежный поток и сохранила устойчивое финансовое положение. Мы подтверждаем рекомендацию "Покупать" для акций Газпром нефти с целевой ценой 450 руб./акцию и потенциалом роста 18% от текущего уровня", - комментирует эксперт ИК "Велес Капитал".
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Компании упоминаемые в новости: Газпром нефть
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