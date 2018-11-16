Фунт рискует продолжить падение на слабости экономики - FxPro

"Возвращение макроэкономики в фокус рынков может усилить давление на фунт: всему виной спекуляции новостей о Банке Англии, который может охладеть к своим планам повышения ставок в ближайшие месяцы. Стоит также обратить внимание на динамику GBP/USD вблизи поддержки на 1,2700. Падение ниже может стать сигналом серьезной переоценки перспектив и вызвать довольно быстрое снижение пары в область минимумов после Brexit, т.е. к отметкам у 1,2000", - предупреждает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.