Утренние прогнозы: фактор пятницы не испугает покупателей

В пятницу утром аналитики прогнозируют позитивный старт торгов на рынке акций РФ. Цель индекса МосБиржи - 2400 пунктов.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Все говорит в пользу того, что в первой половине дня рынок акций подрастет. Немного препятствовать росту будет укрепляющийся рубль, поскольку индекс МосБиржи наполовину состоит из акций экспортеров, которым крепкий рубль не выгоден. Однако на растущей нефти должны прибавить акции "нефтянки". Если нефть сможет уйти выше 68 долларов и продолжит подрастать фондовая Америка, индекс МосБиржи имеет все шансы прибавить по итогам дня 1-1,5%. При этом фактор пятницы не испугает покупателей, поскольку санкционные риски в последнее время значительно уменьшились".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным повышением около 0,3%, вблизи отметки 2390 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2380, 2370 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2400, 2420 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет утреннее улучшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения".

"Промсвязьбанк" (Михаил Поддубский): "За счет валютного фактора внутренние секторы смотрятся на текущий момент предпочтительнее. На горизонте ближайших торговых сессий видим перспективы возвращения индекса Мосбиржи к отметкам в 2400-2430 пунктов".

"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в пятницу, на наш взгляд, продолжает оставаться нейтральной. Интерес инвесторов к российским активам, обусловленный отсрочкой введения второго пакета санкций США по инциденту в Солсбери, является краткосрочным драйвером для роста, и по мере появления в новостном фоне информации о готовящихся мерах мы не исключаем очередной волны распродаж. Ближайшей целью роста по индексу МосБиржи выступает уровень 2400 пунктов, уровень поддержки расположен в районе 2374 пунктов, по индексу РТС целью роста выступит значение 1145 пунктов, поддержка расположена на 1125 и 1112 пунктах".