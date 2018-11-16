Рынок акций РФ утром подрос вслед за нефтью, индекс МосБиржи вновь нацелился на рубеж 2400 пунктов

Москва. 16 ноября. Рынок акций РФ утром в пятницу подрос вслед за нефтью и мировыми площадками, индекс МосБиржи вновь нацелился на покорение рубежа 2400 пунктов на фоне приостановки укрепления рубля; лидируют бумаги "Мечела"

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2393,01 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1143,04 пункта (+1,1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,7%.

Доллар стоит 65,94 рубля (+0,04 рубля).

Подорожали рублевые акции "Мечела" (+1,7% и +1,3% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%).

Просели бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-0,4%).

Индексы в США в четверг выросли на сильной статистике и позитивных высказываниях главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, несмотря на разочаровавшую инвесторов отчетность Walmart Inc., сообщает MarketWatch.

По данным Минторга США, розничные продажи в октябре выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, что является максимальными темпами повышения с мая. Консенсус-прогноз экспертов Уолл-стрит составлял 0,5%. Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в текущем месяце увеличился до 23,3 пункта по сравнению с 21,1 пункта в октябре, ожидалось снижение до 20 пунктов.

Председатель ФРС Дж.Пауэлл высказал оптимизм в отношении состояния экономики США. При этом он отметил, что в следующем году она может столкнуться с трудностями, в том числе из-за рубежа.

"Я очень доволен состоянием американской экономики в настоящий момент, и я считаю, что экономика может продолжать расти, причем расти быстро", - сказал Дж.Пауэлл.

Вместе с тем он выразил опасения в связи с замедлением роста глобальной экономики, а также указал на риски слишком быстрого или слишком медленного повышения ставки в США.

Позитивная динамика индексов преобладала в пятницу и в Азии (Китай вырос на 0,4%), но снизилась Япония (-0,5%), растет Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,7-0,8%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Сдерживающим фактором выступают усилившиеся опасения, связанные с геополитическими рисками, из-за сообщений, что Китай и США согласуют лишь основные принципы сотрудничества без какой-либо конкретики.

Нефть утром в пятницу продолжает коррекцию вверх, хотя неделя завершается в "минусе". Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $67,89 за баррель (+1,9% и +0,8% в четверг), декабрьская цена WTI - $57,66 за баррель (+1,7% и +0,4% накануне).

Участников рынка по-прежнему тревожит мысль о перепроизводстве нефти и излишках предложения. ОПЕК ожидает ослабления спроса на свою нефть и потому обсуждает с союзниками возможность снижения экспорта, что сдерживает падение цен.

Накануне министерство энергетики США сообщило о росте запасов нефти в США по итогам восьмой недели подряд - на 10,27 млн баррелей, максимальными темпами с февраля 2017 года. Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 11,7 млн б/с, что является очередным рекордом.

Как отмечает аналитик ГК Forex Club Иван Марчена, мировые рынки подросли на фоне оптимизма инвесторов по поводу прогресса в решении проблем в торговых отношениях с Китаем - США пока приостановили введение новых импортных пошлин на товары из Китая, анонсированных ранее. Также участники рынка обратили внимание на слова главы ФРС о том, что пока регулятор не отказывается от постепенного ужесточения денежно-кредитной политики. Нефть утром в пятницу продолжает подниматься в рамках коррекции к обвалу вторника, последовавшего за публикацией данных о росте запасов нефти в США за неделю.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон достаточно благоприятный для российского рынка: нефть продолжает попытки восстанавливаться, сырьевые валюты укрепляются, а на рынках Азии доминировали покупатели в традиционных для РФ отраслях. "Жесткий развод" Великобритании и Евросоюза выгодней для РФ, чем их мягкое расставание, поэтому кризис в кабинете министров во главе с Терезой Мэй особого беспокойства у отечественных игроков не вызывает. Главной темой в Европе остается выход Великобритании из ЕС, который неожиданно столкнулся с отставками недовольных министров, что ухудшает перспективы одобрения достигнутых договоренностей в британском парламенте.

Как отмечает главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов, сдерживающим фактором для роста выступает смешанная динамика фьючерсов на мировые фондовые индексы - инвесторы оценивают негативно намерение США повысить пошлины с 10% до 25% в январе 2019 года, введенные в сентябре 2018 года на импорт товаров из Китая в объеме $200 млрд.

Также неуверенности инвесторам добавляет ситуация с Brexit, который намечен на конец марта следующего года, что заставляет покупать доллары против британского фунта. Плюс ко всему Банк Мексики поднял процентную ставку, что укрепило песо, и на этом фоне поддержку получили валюты развивающихся стран. Через неделю начнутся налоговые платежи по НДС, НДПИ и акцизам, что увеличит спрос на рубль.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский считает, что с точки зрения аппетита к риску определяющим остается вопрос торговых противоречий между США и Китаем. За последние сутки в СМИ обсуждалось несколько практически противоположных заявлений официальных лиц по этому вопросу. Так, министр торговли США У.Росс заявил, что США все же планируют с января повысить пошлины на импорт китайских товаров на $200 млрд с 10% до 25%, а встреча лидеров США и Китая на саммите G20 (30 ноября - 1 декабря), с большой вероятностью, не принесет полноценной формальной сделки, а в лучшем случае лишь обозначит "рамочную основу" для дальнейших переговоров.

Газета Financial Times со ссылкой на свои неназванные источники, напротив, сообщила, что якобы торговый представитель США Р.Лайтхайзер сообщил некоторым руководителям американских компаний о перенесении сроков введения нового раунда пошлин в отношении китайских товаров, однако сам Р.Лайтхайзер опроверг данную информацию, заявив, что не делал подобных заявлений.

Вопрос торговых пошлин на текущий момент очень важен для риск-аппетита на рынках, но, вероятно, до саммита G20 ожидать какого-либо прояснения ситуации вряд ли рационально. Пока можно только констатировать, что переговоры между сторонами возобновлены (ранее глава Минфина США С.Мнучин сообщал о телефонном разговоре с вице-премьером Китая Лю Хе, а, по сообщениям китайских СМИ, вице-премьер страны собирается в ближайшее время посетить Штаты для продолжения переговоров), но пока складываются весьма тяжело.

Что касается российского рынка акций, то за счет валютного фактора внутренние секторы смотрятся на текущий момент предпочтительнее. На горизонте ближайших торговых сессий есть перспективы возвращения индекса МосБиржи в коридор 2400-2430 пунктов, полагает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+3,2%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+2,1%).

Акции НМТП растут в ожидании рекомендации совета директоров по размеру дивидендов, также в повестке совета есть вопрос созыва внеочередного собрания акционеров и избрание председателя совета директоров.

Подешевели бумаги ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-4,7%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-1,2%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-0,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 3,5 млрд рублей (из них 1,705 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).