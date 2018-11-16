.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром подрос вслед за нефтью, индекс МосБиржи вновь нацелился на рубеж 2400 пунктов
.
ГЛАВНОЕ
В среднесрочном периоде ситуация с ценами на нефть видится устойчивой
Цены на нефть могут упасть еще ниже в краткосрочной перспективе, заявил глава Минэкономразвития Орешкин. Но в среднесрочной перспективе, по его мнению, ситуация будет устойчивой
 
МВФ посчитал Крым частью России
Международный валютный фонд (МВФ) в своем ноябрьском обзоре европейской экономики (Regional Economic Outlook. Europe) посчитал Крым и Севастополь частью России, пишут "Известия", ознакомившись с документом. Эксперты отмечают, это иллюстрирует...
 
Специальные знаки качества появятся в РФ на продтоварах
Специальная идентификационная маркировка с информацией о качестве появится на продуктах питания в России, сообщила заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова. "На продуктах появятся специальные...
 
Сбербанк готов выдавать россиянам электронные документы
Электронные удостоверения личности нового образца планирует выдавать Сбербанк России в своих отделениях с функцией госуслуг, сообщают "Известия" со ссылкой на заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова. "Удостоверение личности...
 
16 ноября 2018 года 11:46

Рынок акций РФ утром подрос вслед за нефтью, индекс МосБиржи вновь нацелился на рубеж 2400 пунктов

Москва. 16 ноября. Рынок акций РФ утром в пятницу подрос вслед за нефтью и мировыми площадками, индекс МосБиржи вновь нацелился на покорение рубежа 2400 пунктов на фоне приостановки укрепления рубля; лидируют бумаги "Мечела"

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2393,01 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1143,04 пункта (+1,1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,7%.

Доллар стоит 65,94 рубля (+0,04 рубля).

Подорожали рублевые акции "Мечела" (+1,7% и +1,3% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%).

Просели бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-0,4%).

Индексы в США в четверг выросли на сильной статистике и позитивных высказываниях главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, несмотря на разочаровавшую инвесторов отчетность Walmart Inc., сообщает MarketWatch.

По данным Минторга США, розничные продажи в октябре выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, что является максимальными темпами повышения с мая. Консенсус-прогноз экспертов Уолл-стрит составлял 0,5%. Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в текущем месяце увеличился до 23,3 пункта по сравнению с 21,1 пункта в октябре, ожидалось снижение до 20 пунктов.

Председатель ФРС Дж.Пауэлл высказал оптимизм в отношении состояния экономики США. При этом он отметил, что в следующем году она может столкнуться с трудностями, в том числе из-за рубежа.

"Я очень доволен состоянием американской экономики в настоящий момент, и я считаю, что экономика может продолжать расти, причем расти быстро", - сказал Дж.Пауэлл.

Вместе с тем он выразил опасения в связи с замедлением роста глобальной экономики, а также указал на риски слишком быстрого или слишком медленного повышения ставки в США.

Позитивная динамика индексов преобладала в пятницу и в Азии (Китай вырос на 0,4%), но снизилась Япония (-0,5%), растет Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,7-0,8%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Сдерживающим фактором выступают усилившиеся опасения, связанные с геополитическими рисками, из-за сообщений, что Китай и США согласуют лишь основные принципы сотрудничества без какой-либо конкретики.

Нефть утром в пятницу продолжает коррекцию вверх, хотя неделя завершается в "минусе". Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $67,89 за баррель (+1,9% и +0,8% в четверг), декабрьская цена WTI - $57,66 за баррель (+1,7% и +0,4% накануне).

Участников рынка по-прежнему тревожит мысль о перепроизводстве нефти и излишках предложения. ОПЕК ожидает ослабления спроса на свою нефть и потому обсуждает с союзниками возможность снижения экспорта, что сдерживает падение цен.

Накануне министерство энергетики США сообщило о росте запасов нефти в США по итогам восьмой недели подряд - на 10,27 млн баррелей, максимальными темпами с февраля 2017 года. Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 11,7 млн б/с, что является очередным рекордом.

Как отмечает аналитик ГК Forex Club Иван Марчена, мировые рынки подросли на фоне оптимизма инвесторов по поводу прогресса в решении проблем в торговых отношениях с Китаем - США пока приостановили введение новых импортных пошлин на товары из Китая, анонсированных ранее. Также участники рынка обратили внимание на слова главы ФРС о том, что пока регулятор не отказывается от постепенного ужесточения денежно-кредитной политики. Нефть утром в пятницу продолжает подниматься в рамках коррекции к обвалу вторника, последовавшего за публикацией данных о росте запасов нефти в США за неделю.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон достаточно благоприятный для российского рынка: нефть продолжает попытки восстанавливаться, сырьевые валюты укрепляются, а на рынках Азии доминировали покупатели в традиционных для РФ отраслях. "Жесткий развод" Великобритании и Евросоюза выгодней для РФ, чем их мягкое расставание, поэтому кризис в кабинете министров во главе с Терезой Мэй особого беспокойства у отечественных игроков не вызывает. Главной темой в Европе остается выход Великобритании из ЕС, который неожиданно столкнулся с отставками недовольных министров, что ухудшает перспективы одобрения достигнутых договоренностей в британском парламенте.

Как отмечает главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов, сдерживающим фактором для роста выступает смешанная динамика фьючерсов на мировые фондовые индексы - инвесторы оценивают негативно намерение США повысить пошлины с 10% до 25% в январе 2019 года, введенные в сентябре 2018 года на импорт товаров из Китая в объеме $200 млрд.

Также неуверенности инвесторам добавляет ситуация с Brexit, который намечен на конец марта следующего года, что заставляет покупать доллары против британского фунта. Плюс ко всему Банк Мексики поднял процентную ставку, что укрепило песо, и на этом фоне поддержку получили валюты развивающихся стран. Через неделю начнутся налоговые платежи по НДС, НДПИ и акцизам, что увеличит спрос на рубль.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский считает, что с точки зрения аппетита к риску определяющим остается вопрос торговых противоречий между США и Китаем. За последние сутки в СМИ обсуждалось несколько практически противоположных заявлений официальных лиц по этому вопросу. Так, министр торговли США У.Росс заявил, что США все же планируют с января повысить пошлины на импорт китайских товаров на $200 млрд с 10% до 25%, а встреча лидеров США и Китая на саммите G20 (30 ноября - 1 декабря), с большой вероятностью, не принесет полноценной формальной сделки, а в лучшем случае лишь обозначит "рамочную основу" для дальнейших переговоров.

Газета Financial Times со ссылкой на свои неназванные источники, напротив, сообщила, что якобы торговый представитель США Р.Лайтхайзер сообщил некоторым руководителям американских компаний о перенесении сроков введения нового раунда пошлин в отношении китайских товаров, однако сам Р.Лайтхайзер опроверг данную информацию, заявив, что не делал подобных заявлений.

Вопрос торговых пошлин на текущий момент очень важен для риск-аппетита на рынках, но, вероятно, до саммита G20 ожидать какого-либо прояснения ситуации вряд ли рационально. Пока можно только констатировать, что переговоры между сторонами возобновлены (ранее глава Минфина США С.Мнучин сообщал о телефонном разговоре с вице-премьером Китая Лю Хе, а, по сообщениям китайских СМИ, вице-премьер страны собирается в ближайшее время посетить Штаты для продолжения переговоров), но пока складываются весьма тяжело.

Что касается российского рынка акций, то за счет валютного фактора внутренние секторы смотрятся на текущий момент предпочтительнее. На горизонте ближайших торговых сессий есть перспективы возвращения индекса МосБиржи в коридор 2400-2430 пунктов, полагает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+3,2%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+2,1%).

Акции НМТП растут в ожидании рекомендации совета директоров по размеру дивидендов, также в повестке совета есть вопрос созыва внеочередного собрания акционеров и избрание председателя совета директоров.

Подешевели бумаги ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-4,7%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-1,2%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-0,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 3,5 млрд рублей (из них 1,705 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
16 ноября 2018 года 13:49
Фунт рискует продолжить падение на слабости экономики - FxPro
"Возвращение макроэкономики в фокус рынков может усилить давление на фунт: всему виной спекуляции новостей о Банке Англии, который может охладеть к своим планам повышения ставок в ближайшие месяцы. Стоит также обратить внимание на динамику GBP/USD вблизи поддержки на 1,2700. Падение ниже может...    читать дальше
.
16 ноября 2018 года 13:35
Торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 65,15–67,15 руб./доллар - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль, начав неделю со снижения, в среду и четверг смог значительно укрепить позиции против доллара и других иностранных валют. Позитив пришел, как ни странно, из Вашингтона: стало известно, что американские власти решили отсрочить ужесточение антироссийских санкций. Пересмотр геополитических...    читать дальше
.
16 ноября 2018 года 13:13
Не ожидаем дальнейшего укрепления рубля с текущих уровней - Банк "Санкт-Петербург"
"За последние два дня рубль динамично укреплялся и вернулся к уровню 66 руб./долл., вблизи которого торговался с середины октября. При этом нефть с того момента снизилась с $80/барр. до $67/барр., а отток капитала из-за санкций сохранялся, что подтверждается предварительными данными по доле...    читать дальше
.
16 ноября 2018 года 12:55
"ВТБ Капитал" поднял рейтинг акций Luxoft до "покупать" в связи с падением котировок
(добавлен текст после 2-го абзаца) "ВТБ Капитал" повысил рекомендацию для акций Luxoft с "держать" до "покупать" в связи с падением рыночной стоимости этих бумаг, сообщается в обзоре ИК. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", осталась без изменения и...    читать дальше
.
16 ноября 2018 года 12:40
Дальнейшую динамику рынка нефти продолжат определять сигналы от ОПЕК+ - "Нордеа Банк"
"Нефтяные цены сохраняют сдержанную позитивную динамику на фоне ожиданий сокращения объемов добычи сырья участниками сделки ОПЕК+. Однако коррекционный рост ограничивает отраслевая статистика из США. Накануне Минэнерго США сообщило о росте коммерческих запасов нефти по итогам отчетной недели на...    читать дальше
.
16 ноября 2018 года 12:13
"ВТБ Капитал" поднял рейтинг акций Luxoft до "покупать" в связи с падением котировок
ВТБ Капитал" повысил рекомендацию для акций Luxoft с "держать" до "покупать" в связи с падением рыночной стоимости этих бумаг, сообщается в обзоре ИК. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", осталась без изменения и составляет $50 за штуку.    читать дальше
.
16 ноября 2018 года 11:49
Пока ощущаются явное желание и возможность увеличить вложения в ОФЗ - РФПИ
"На фоне лишь небольшого снижения доходности американских US-Treasuries снижение показателей на рынке ОФЗ в пределах 5-15 б.п. указывало на подавляющее доминирование покупателей (четверг). Фундаментальная история остается неизменно положительной, поэтому отсрочка угроз, исходящих из-за океана,...    читать дальше
.
16 ноября 2018 года 11:35
Sova Capital снизила оценку акций Luxoft на 7%, сохранив рейтинг "держать"
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital понизила прогнозную стоимость акций Luxoft с $44 до $41 за штуку, сообщается в обзоре ИК. Между тем рекомендация "держать" для этих бумаг осталась без изменения. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время...    читать дальше
.
16 ноября 2018 года 11:18
Улучшение новостного фона может поддержать дальнейшее снижение доходности российских евробондов - Промсвязьбанк
"Оптимизм покупателей российских еврооблигаций вчера сохранился. Доходность Russia`29 снизилась до 5,15% (-1 б.п.), Russia`47 – до 5,89% (-1 б.п.). Рост цен российских еврооблигаций продолжился вслед за UST-10, которые снизились в доходности до 3,11% (-1 б.п.). Позитивным фактором для российских...    читать дальше
.
16 ноября 2018 года 10:46
Актуальный диапазон для котировок Brent составляет 65,5-67,5 долл./барр. - Промсвязьбанк
"На рынке нефти инвесторы оценивают перспективы достижения нового соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи и его возможные условия. В СМИ могут появляться противоречивые сообщения на эту тему, поскольку США в текущий момент заинтересованы в низких ценах на нефть и призывают производителей не...    читать дальше
.
16 ноября 2018 года 10:29
Сохраняется потенциал роста до 65 по USD/RUB - ИФК "Солид"
"Рубль на фоне переноса санкций на начало 2019 года уверенно укрепляется. Мы считаем, что сохраняется потенциал роста до 65 по USD/RUB, то есть тех уровней, от которых начался недавний этап снижения. ЦБ РФ отметил продолжение выхода нерезидентов из ОФЗ, доля которых сократилась до 24,4% с 25.2% в...    читать дальше
.
16 ноября 2018 года 10:27
Рубль лишь незначительно меняется к доллару и евро после существенного укрепления накануне
Москва. 16 ноября. Доллар США слегка снижается, евро немного повышается на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль незначительно меняется к бивалютной корзине после существенного укрепления по итогам предыдущих торгов.    читать дальше
.
16 ноября 2018 года 10:18
Фактор пятницы не испугает фондовых покупателей - Алор Брокер
"Все говорит в пользу того, что в первой половине дня рынок акций подрастет. Немного препятствовать росту будет укрепляющийся рубль, поскольку индекс МосБиржи наполовину состоит из акций экспортеров, которым крепкий рубль не выгоден. Однако на растущей нефти должны прибавить акции "нефтянки". Если...    читать дальше
.
16 ноября 2018 года 10:11
Сегодня "россиянин" в паре с долларом попытается уйти в "вязкий" диапазон 65-65,5 - Алор Брокер
"Рубль вчера сильно вырос на фоне снижения санкционных рисков, наступления налогового периода и падения доллара к основным мировым валютам. Не исключено, что какие-то меры поддержки рубля были сделаны со стороны монетарных властей, иначе Минфин не сумеет размещать до конца года ОФЗ на 20-30 млрд...    читать дальше
.
16 ноября 2018 года 10:00
Снижение краткосрочных рисков предполагает высокую вероятность дальнейшего укрепления рубля, даже если нефть потеряет ещё $2-3 - "Открытие Брокер"
"Год назад Brent стоила около $61,5 за баррель, а доллар - 60,35 рублей. Соответственно, если риски ограничений будут слабеть, то снижение премии за эту неприятность предполагает движение курса доллара в сторону 64 рублей, а при дополнительных позитивных сигналах и в область 61-62 рублей. Во...    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.