Дальнейшую динамику рынка нефти продолжат определять сигналы от ОПЕК+ - "Нордеа Банк"

"Нефтяные цены сохраняют сдержанную позитивную динамику на фоне ожиданий сокращения объемов добычи сырья участниками сделки ОПЕК+. Однако коррекционный рост ограничивает отраслевая статистика из США. Накануне Минэнерго США сообщило о росте коммерческих запасов нефти по итогам отчетной недели на 10,3 mb. В итоге уровень запасов сырья в стране достиг максимального уровня в текущем году (442 mb), увеличив “отрыв” от средних значений за последние 5 лет. Кроме того, негативным сигналом для рынка стали данные о дальнейшем росте добычи нефти в США. Уровень добычи в очередной обновил исторический максимум, достигнув отметки 11,7 mbd (+0,1 mbd за неделю). Дальнейшую динамику рынка продолжат определять сигналы от ОПЕК+ в отношении возможного регулирования предложения. При этом пока преждевременно говорить о полноценном возвращении оптимизма на рынок, поскольку ОПЕК+ все еще находится на стадии подготовки решения", - отмечают в "Нордеа Банке".