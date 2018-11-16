Рубль лишь незначительно меняется к доллару и евро после существенного укрепления накануне

Москва. 16 ноября. Доллар США слегка снижается, евро немного повышается на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль незначительно меняется к бивалютной корзине после существенного укрепления по итогам предыдущих торгов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,76-65,95 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 65,89 руб./$1 (-1,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 74,75 руб./EUR1 (+6,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала всего на 2,35 копейки к уровню закрытия четверга, до 69,87 рубля.

Доллар при этом оказался на 73,09 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 78,58 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилизировался к доллару и евро на старте торгов пятницы после существенного укрепления по итогам предыдущих двух дней, в ходе которых участники рынка отыгрывали новости о том, что Конгресс США не успевает до конца года рассмотреть вопрос новых антироссийских санкций.

Участники торгов переключаются на предстоящую встречу российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Аргентине. Как сообщил накануне телеканал CBS News, вице-президент США Майк Пенс обсудил в четверг с президентом РФ Владимиром Путиным повестку планируемой встречи лидеров обеих стран. Саммит G20 пройдет в Аргентине 30 ноября - 1 декабря.

Нефть на азиатских торгах в пятницу дорожает, но вместе с тем готовится продемонстрировать падение по итогам недели, которое для WTI будет уже шестым подряд, пишет Dow Jones (с начала текущей недели нефть Brent подешевела на 4,2%, WTI - на 5,5%).

Участников рынка по-прежнему тревожит мысль о перепроизводстве нефти и излишках предложения. ОПЕК ожидает ослабления спроса на свою нефть и потому обсуждает с союзниками возможность снижения экспорта, что сдерживает падение цен.

Цена январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК увеличилась на 0,99% - до $67,28 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 0,86% - до $57,17 за баррель.

Накануне министерство энергетики США сообщило о росте запасов нефти в США по итогам восьмой недели подряд - на 10,27 млн баррелей, максимальными темпами с февраля 2017 года. Запасы бензина за неделю упали на 1,41 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 3,59 млн баррелей.

Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки - до 11,7 млн баррелей, что является очередным рекордом.