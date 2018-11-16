Сохраняется потенциал роста до 65 по USD/RUB - ИФК "Солид"

"Рубль на фоне переноса санкций на начало 2019 года уверенно укрепляется. Мы считаем, что сохраняется потенциал роста до 65 по USD/RUB, то есть тех уровней, от которых начался недавний этап снижения. ЦБ РФ отметил продолжение выхода нерезидентов из ОФЗ, доля которых сократилась до 24,4% с 25.2% в октябре. До конца года эта цифра, вероятно, продолжит снижаться, но медленнее", - отмечает аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук.