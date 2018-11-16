Фактор пятницы не испугает фондовых покупателей - Алор Брокер

"Все говорит в пользу того, что в первой половине дня рынок акций подрастет. Немного препятствовать росту будет укрепляющийся рубль, поскольку индекс МосБиржи наполовину состоит из акций экспортеров, которым крепкий рубль не выгоден. Однако на растущей нефти должны прибавить акции "нефтянки". Если нефть сможет уйти выше 68 долларов и продолжит подрастать фондовая Америка, индекс МосБиржи имеет все шансы прибавить по итогам дня 1-1,5%. При этом фактор пятницы не испугает покупателей, поскольку санкционные риски в последнее время значительно уменьшились", - полагает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.