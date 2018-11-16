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Главная / Мнения аналитиков / Сегодня "россиянин" в паре с долларом попытается уйти в "вязкий" диапазон 65-65,5 - Алор Брокер
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16 ноября 2018 года 10:11
Сегодня "россиянин" в паре с долларом попытается уйти в "вязкий" диапазон 65-65,5 - Алор Брокер
"Рубль вчера сильно вырос на фоне снижения санкционных рисков, наступления налогового периода и падения доллара к основным мировым валютам. Не исключено, что какие-то меры поддержки рубля были сделаны со стороны монетарных властей, иначе Минфин не сумеет размещать до конца года ОФЗ на 20-30 млрд руб. еженедельно. Сегодня "россиянин" в паре с долларом попытается уйти в "вязкий" диапазон 65-65,5", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.
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16 ноября 2018 года 13:49
"Возвращение макроэкономики в фокус рынков может усилить давление на фунт: всему виной спекуляции новостей о Банке Англии, который может охладеть к своим планам повышения ставок в ближайшие месяцы. Стоит также обратить внимание на динамику GBP/USD вблизи поддержки на 1,2700. Падение ниже может... читать дальше
.16 ноября 2018 года 13:35
Торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 65,15–67,15 руб./доллар - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль, начав неделю со снижения, в среду и четверг смог значительно укрепить позиции против доллара и других иностранных валют. Позитив пришел, как ни странно, из Вашингтона: стало известно, что американские власти решили отсрочить ужесточение антироссийских санкций. Пересмотр геополитических... читать дальше
.16 ноября 2018 года 13:13
"За последние два дня рубль динамично укреплялся и вернулся к уровню 66 руб./долл., вблизи которого торговался с середины октября. При этом нефть с того момента снизилась с $80/барр. до $67/барр., а отток капитала из-за санкций сохранялся, что подтверждается предварительными данными по доле... читать дальше
.16 ноября 2018 года 12:55
(добавлен текст после 2-го абзаца) "ВТБ Капитал" повысил рекомендацию для акций Luxoft с "держать" до "покупать" в связи с падением рыночной стоимости этих бумаг, сообщается в обзоре ИК. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", осталась без изменения и... читать дальше
.16 ноября 2018 года 12:40
"Нефтяные цены сохраняют сдержанную позитивную динамику на фоне ожиданий сокращения объемов добычи сырья участниками сделки ОПЕК+. Однако коррекционный рост ограничивает отраслевая статистика из США. Накануне Минэнерго США сообщило о росте коммерческих запасов нефти по итогам отчетной недели на... читать дальше
.16 ноября 2018 года 12:13
ВТБ Капитал" повысил рекомендацию для акций Luxoft с "держать" до "покупать" в связи с падением рыночной стоимости этих бумаг, сообщается в обзоре ИК. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", осталась без изменения и составляет $50 за штуку. читать дальше
.16 ноября 2018 года 11:49
"На фоне лишь небольшого снижения доходности американских US-Treasuries снижение показателей на рынке ОФЗ в пределах 5-15 б.п. указывало на подавляющее доминирование покупателей (четверг). Фундаментальная история остается неизменно положительной, поэтому отсрочка угроз, исходящих из-за океана,... читать дальше
.16 ноября 2018 года 11:46
Москва. 16 ноября. Рынок акций РФ утром в пятницу подрос вслед за нефтью и мировыми площадками, индекс МосБиржи вновь нацелился на покорение рубежа 2400 пунктов на фоне приостановки укрепления рубля; лидируют бумаги "Мечела" читать дальше
.16 ноября 2018 года 11:35
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital понизила прогнозную стоимость акций Luxoft с $44 до $41 за штуку, сообщается в обзоре ИК. Между тем рекомендация "держать" для этих бумаг осталась без изменения. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время... читать дальше
.16 ноября 2018 года 11:18
Улучшение новостного фона может поддержать дальнейшее снижение доходности российских евробондов - Промсвязьбанк
"Оптимизм покупателей российских еврооблигаций вчера сохранился. Доходность Russia`29 снизилась до 5,15% (-1 б.п.), Russia`47 – до 5,89% (-1 б.п.). Рост цен российских еврооблигаций продолжился вслед за UST-10, которые снизились в доходности до 3,11% (-1 б.п.). Позитивным фактором для российских... читать дальше
.16 ноября 2018 года 10:46
"На рынке нефти инвесторы оценивают перспективы достижения нового соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи и его возможные условия. В СМИ могут появляться противоречивые сообщения на эту тему, поскольку США в текущий момент заинтересованы в низких ценах на нефть и призывают производителей не... читать дальше
.16 ноября 2018 года 10:29
"Рубль на фоне переноса санкций на начало 2019 года уверенно укрепляется. Мы считаем, что сохраняется потенциал роста до 65 по USD/RUB, то есть тех уровней, от которых начался недавний этап снижения. ЦБ РФ отметил продолжение выхода нерезидентов из ОФЗ, доля которых сократилась до 24,4% с 25.2% в... читать дальше
.16 ноября 2018 года 10:27
Москва. 16 ноября. Доллар США слегка снижается, евро немного повышается на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль незначительно меняется к бивалютной корзине после существенного укрепления по итогам предыдущих торгов. читать дальше
.16 ноября 2018 года 10:18
"Все говорит в пользу того, что в первой половине дня рынок акций подрастет. Немного препятствовать росту будет укрепляющийся рубль, поскольку индекс МосБиржи наполовину состоит из акций экспортеров, которым крепкий рубль не выгоден. Однако на растущей нефти должны прибавить акции "нефтянки". Если... читать дальше
.16 ноября 2018 года 10:00
Снижение краткосрочных рисков предполагает высокую вероятность дальнейшего укрепления рубля, даже если нефть потеряет ещё $2-3 - "Открытие Брокер"
"Год назад Brent стоила около $61,5 за баррель, а доллар - 60,35 рублей. Соответственно, если риски ограничений будут слабеть, то снижение премии за эту неприятность предполагает движение курса доллара в сторону 64 рублей, а при дополнительных позитивных сигналах и в область 61-62 рублей. Во... читать дальше
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