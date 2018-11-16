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16 ноября 2018 года 09:45

Нефть WTI готовится завершить в "минусе" 6-ю неделю подряд

Американский фондовый рынок в четверг увеличился. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут в пятницу. Нефть на азиатских торгах в пятницу дорожает.

Американский фондовый рынок в четверг увеличился на фоне сильной статистике и позитивных высказываниях главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, несмотря на разочаровавшую инвесторов отчетность Walmart Inc., сообщает MarketWatch.

Розничные продажи в США в октябре выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, что является максимальными темпами повышения с мая, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Консенсус-прогноз экспертов Уолл-стрит составлял 0,5%.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в текущем месяце увеличился до 23,3 пункта по сравнению с 21,1 пункта в октябре. При этом средний прогноз аналитиков предполагал сокращение до 20 пунктов, сообщает Trading Economics. Значение индикатора выше нулевой отметки указывает на улучшение деловой активности в промышленной сфере региона.

Индекс цен на импортируемые в США товары и услуги в октябре повысился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем после подъема на 0,2% в сентябре, сообщило министерство труда. Без учета топлива показатель вырос на 0,2%, в то время как в сентябре он не изменился.

В то же время индекс производственной активности Филадельфии в ноябре опустился до 12,9 пункта с 22,2 пункта в предыдущий месяц. Эксперты в среднем ожидали снижения до 20 пунктов.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 2 тыс. - до 216 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение на аналогичную величину.

Председатель ФРС Дж.Пауэлл в среду высказал оптимизм в отношении состояния экономики США. При этом он отметил, что в следующем году она может столкнуться с трудностями, в том числе из-за рубежа.

"Я очень доволен состоянием американской экономики в настоящий момент, и я считаю, что экономика может продолжать расти, причем расти быстро", - сказал Дж.Пауэлл.

Вместе с тем он выразил опасения в связи с замедлением роста глобальной экономики, а также указал на риски слишком быстрого или слишком медленного повышения ставки в США.

Крупнейший в мире производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc. повысил прибыль в полтора раза в первом финансовом квартале, завершившемся 27 октября, и увеличил выручку сильнее прогнозов рынка. На этой новости акции компании в четверг подорожали на 5,5%.

Котировки бумаг JPMorgan Chase & Co., крупнейшего банка США по объему активов, выросли на 2,6%. Накануне стало известно, что инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc. в третьем квартале приобрела долю в JPMorgan Chase стоимостью $4 млрд.

Цена акций J.C. Penney Co. Inc. по итогам торгов подскочила на 11,5%, хотя в начале сессии падение превышало 11% из-за не оправдавших ожидания продаж ритейлера.

В то же время курс ценных бумаг Walmart Inc. опустился на 2%. Чистая прибыль крупнейшего в мире ритейлера по итогам финквартала, завершившегося 26 октября, снизилась на 2,2% - до $1,71 млрд, или $0,58 в расчете на акцию. Выручка компании увеличилась на 1,4%, достигнув $124,89 млрд, однако не оправдала консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков в $125,42 млрд.

Цена акций KB Home упала на 15,3% после того, как строительная компания дала слабый прогноз финансовых показателей на четвертый квартал.

На этой новости бумаги компаний, торгующих товарами для дома, также подешевели, в том числе Home Depot Inc. (-1,4%) и Lowe's Cos. (-1,3%).

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг вырос на 208,77 пункта (0,83%) - до 25289,27 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 28,62 пункта (1,06%), составив 2730,2 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов повысилось на 122,64 пункта (1,72%) - до 7259,03 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут в пятницу вслед за подъемом на Уолл-стрит, однако в Токио, Сиднее и Тайбэе торги проходят в "красной зоне".

Опасения, связанные с геополитическими рисками, усилились из-за сообщений, что Китай и США согласуют лишь основные принципы сотрудничества без какой-либо конкретики.

Японский Nikkei 225 опустился на 0,5%, как и более широкий индекс Topix.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,1%, тайваньский Taiex - 0,3%.

Гонконгский Hang Seng вырос на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, Shenzhen Composite - на 1%. Индекс "голубых фишек" Шанхая и Шэньчжэня CSI 300 прибавил 0,8%.

Южнокорейский KOSPI повысился на 0,2%, индийский Sensex - на 0,5%.

Рост ВВП Малайзии замедлился в III квартале до минимума за 2 года - 4,4% в годовом выражении, тогда как аналитики ожидали усиления подъема с 4,5% до 4,6%. Фондовый индекс Малайзии FTSE Malay KLCI прибавил 0,7%.

Индексы Филиппин и Индонезии активно растут после повышения процентных ставок центробанками обеих стран накануне.

Чипмейкеры Азии ушли в минус вслед за американскими конкурентами. Акции Samsung Electronics подешевели на 0,8%, Tokyo Electron - на 4,3%, Taiwan Semiconductor - на 2,2%.

Бумаги крупнейших горнодобывающих концернов мира BHP и Rio Tinto подешевели на торгах в Сиднее на 1% и 2,4% соответственно. В целом горнодобывающий сектор в Японии прибавил 2,5%, нефтегазовый - 1,3%.

В материковом Китае резко дешевеют бумаги компаний, связанных с дошкольным образованием, поскольку Пекин неожиданно запретил проводить листинги операторов детских садов.

Крупнейшая компания Китая в сфере страхования имущества People's Insurance Company (Group) of China (PICC Group) подскочила на 44% на дебютных торгах в Шанхае. Ранее PICC сократила объем размещения с 2,3 млрд до 1,3 млрд акций, что, как полагают аналитики, помогло поддержать спрос.

Нефть на азиатских торгах в пятницу дорожает, но вместе с тем готовится продемонстрировать падение по итогам недели, которое для WTI будет уже шестым подряд, пишет Dow Jones.

Участников рынка по-прежнему тревожит мысль о перепроизводстве нефти и излишках предложения. ОПЕК ожидает ослабления спроса на свою нефть и потому обсуждает с союзниками возможность снижения экспорта, что сдерживает падение цен.

Цена январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск увеличилась на $0,59 (0,89%) - до $67,21 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,44 (0,78%) - до $56,90 за баррель.

По итогам предыдущей сессии цена Brent увеличилась на 50 центов (0,76%), до $66,62 за баррель, а нефть WTI - на 21 цент (0,37%), до $56,46 за баррель.

Накануне министерство энергетики США сообщило о росте запасов нефти в США по итогам восьмой недели подряд - на 10,27 млн баррелей, максимальными темпами с февраля 2017 года.

Запасы бензина за неделю упали на 1,41 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 3,59 млн баррелей.

Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 11,7 млн б/с, что является очередным рекордом.

С начала текущей недели нефть Brent подешевела на 4,2%, WTI - на 5,5%.


Опубликовано: /Финмаркет/
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