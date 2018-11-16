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16 ноября 2018 года 09:55

Цены рублевых корпоративных "бондов" в пятницу могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 16 ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американский фондовый рынок в четверг вырос на фоне сильной статистики и позитивных высказываний главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, несмотря на разочаровавшую инвесторов отчетность Walmart Inc. Розничные продажи в США в октябре выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, что является максимальными темпами повышения с мая, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Консенсус-прогноз экспертов Уолл-стрит составлял 0,5%. Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в текущем месяце увеличился до 23,3 пункта по сравнению с 21,1 пункта в октябре. При этом средний прогноз аналитиков предполагал сокращение до 20 пунктов.

Председатель ФРС Дж.Пауэлл высказал оптимизм в отношении состояния экономики США. При этом он отметил, что в следующем году она может столкнуться с трудностями, в том числе из-за рубежа. "Я очень доволен состоянием американской экономики в настоящий момент, и я считаю, что экономика может продолжать расти, причем расти быстро", - сказал Дж.Пауэлл. Вместе с тем он выразил опасения в связи с замедлением роста глобальной экономики, а также указал на риски слишком быстрого или слишком медленного повышения ставки в США.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут в пятницу вслед за подъемом на Уолл-стрит, однако в Токио, Сиднее и Тайбэе торги проходят в "красной зоне". Опасения, связанные с геополитическими рисками, усилились из-за сообщений, что Китай и США согласуют лишь основные принципы сотрудничества без какой-либо конкретики. Японский Nikkei 225 опустился на 0,54%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,1%, тайваньский Taiex - 0,3%. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, Shenzhen Composite - на 1%. Южнокорейский KOSPI повысился на 0,2%, индийский Sensex - на 0,5%. Индексы Филиппин и Индонезии активно растут после повышения процентных ставок центробанками обеих стран накануне.

В свою очередь нефть на азиатских торгах в пятницу дорожает, но вместе с тем готовится продемонстрировать падение по итогам недели. Участников рынка по-прежнему тревожит мысль о перепроизводстве нефти и излишках предложения. ОПЕК ожидает ослабления спроса на свою нефть и потому обсуждает с союзниками возможность снижения экспорта, что сдерживает падение цен. Цена январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск увеличилась на 0,99% - до $67,28 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи повысилась к этому времени на 0,81% - до $57,14 за баррель.

Накануне министерство энергетики США сообщило о росте запасов нефти в США по итогам восьмой недели подряд - на 10,27 млн баррелей, максимальными темпами с февраля 2017 года. Запасы бензина за неделю упали на 1,41 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 3,59 млн баррелей. Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 11,7 млн б/с, что является очередным рекордом.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг практически не изменилась по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,966 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,324 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост в рамках коррекции.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 15 ноября вырос на 0,13% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 102,81 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,15%, поднявшись до 566,97 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "МТС-001P-06" (+1%), "Роснефть-002Р-04" (+0,55%) и "АФК Система-001Р-06" (+0,55%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк БО-17" (-1,08%), "Газпромбанк БО-15" (-0,65%) и "Внешэкономбанк-06" (-0,35%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) полностью разместило облигации серии 001Р-05 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на 10-летние облигации прошел 8 ноября. Ставка 1-го и 2-го купонов была установлена в размере 8,4% годовых. Купоны с 3-го по 20-й - плавающие и рассчитываются как сумма доходности семилетних ОФЗ плюс маржа на уровне 0,7 процентного пункта. Всего облигации имеют 20 полугодовых купонов.

ООО "Транскомплектхолдинг" (ТКХ, владеет 75% АО "Концерн "Калашников") полностью разместило облигации серии БО-ПО2 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на 10-летние бонды прошел 13 ноября. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,5% годовых. Ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Ставке соответствует доходность к 5-летней оферте в размере 9,73% годовых. Бумаги размещались в рамках программы биржевых облигаций "Транскомплектхолдинга" серии 001Р на 50 млрд рублей. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 1-го купона облигаций серии 001P-12 объемом 5 млрд рублей на уровне 9,9% годовых. Ставка 2-12-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны квартальные. По 15-летнему выпуску через 3 года предусмотрена оферта. Сбор заявок на облигации прошел 14 ноября. Техническое размещение запланировано на 23 ноября.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) установил ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 001Р-02Р объемом 10 млрд рублей в размере 8,95% годовых. Ставка 2-10-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны полугодовые. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 9,15% годовых. Сбор заявок на бонды прошел 13 ноября. Техническое размещение выпуска запланировано на 20 ноября. Облигации размещаются в рамках программы биржевых бондов серии 001Р объемом до 250 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 30 лет.

Кроме того, Газпромбанк установил ставку 5-6-го купонов облигаций серии БО-12 на уровне 8,3% годовых. Банк разместил 3-летние облигации БО-12 на 10 млрд рублей в декабре 2016 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 9,95% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов. Объявлена 2-летняя оферта с исполнением 4 декабря 2018 года.

Сбербанк (MOEX: SBER) России 22 ноября начнет размещение выпуска структурных облигаций серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-39R объемом 1 млрд рублей. Срок обращения бумаг - 3,5 года. По выпуску предусмотрен один купонный период, ставка соответствующего купона установлена на уровне 1,35% годовых. Также по бумагам предусмотрена выплата дополнительного дохода, привязанного к изменениям цены так называемой динамической корзины, значение которой зависит от уровня волатильности, значения ставки LIBOR и стоимости паев, входящих в динамическую корзину. Данные паи торгуются на NYSE Arca. Расчетным агентом выступит Sberbank CIB. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

Россельхозбанк (РСХБ) утвердил параметры выпуска биржевых облигаций серии БО-07Р объемом 19,9 млрд рублей. Выпуск будет размещен по открытой подписке сроком на 20 лет. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,5% годовых. Купоны полугодовые. Остальные купоны приравнены к ставке 1-го купона. Техническое размещение бондов запланировано на 22 ноября. Облигации размещаются в рамках программы биржевых бондов объемом до 500 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 30 лет. Сама программа рассчитана на 50 лет.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 12-го купона биржевых облигаций серии БО-18 в размере 4,5% годовых. РЖД разместили облигации серии БО-18 объемом 25 млрд рублей в июне 2013 года на 30 лет. Ставка 1-го купона была установлена по результатам book building в размере 8,2% годовых. Ставка 2-60-го купонов рассчитывается как индекс потребительских цен в РФ в годовом выражении + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 0,01% годовых.

Международный инвестиционный банк (МИБ) установил ставку 9-10-го купонов облигаций 3-й серии в размере 0,01% годовых. Банк разместил 3-й выпуск 10-летних облигаций объемом 4 млрд рублей в декабре 2014 года. По бондам выплачиваются полугодовые купоны. Ставка текущего купона - 7,6% годовых. По выпуску 30 ноября предстоит оферта.

ЗАО "Ипотечный агент МКБ" ("ИА МКБ", SPV-компания Московского кредитного банка (MOEX: CBOM), МКБ) приняло решение досрочно погасить облигации классов "А" и "Б" общим объемом 4,7 млрд рублей. Погашение состоится 7 декабря, в дату окончания 17-го купонного периода. Размещение облигаций класса "А" объемом 3,7 млрд рублей и класса "Б" объемом 984,1 млн рублей завершилось в июне 2014 года. Ставка 1-го купона бондов класса "А" была установлена на уровне 10,65% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. Бонды класса "Б" были размещены по закрытой подписке в пользу Московского кредитного банка. Первоначальный срок погашения выпусков составлял 25 лет - облигации должны были быть погашены 7 июня 2039 года.


Опубликовано: /Финмаркет/
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