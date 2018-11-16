Снижение краткосрочных рисков предполагает высокую вероятность дальнейшего укрепления рубля, даже если нефть потеряет ещё $2-3 - "Открытие Брокер"

"Год назад Brent стоила около $61,5 за баррель, а доллар - 60,35 рублей. Соответственно, если риски ограничений будут слабеть, то снижение премии за эту неприятность предполагает движение курса доллара в сторону 64 рублей, а при дополнительных позитивных сигналах и в область 61-62 рублей. Во многом позитивная динамика отечественной валюты формируется многочисленными прогнозами на укрепление от западных банков, прогнозом S&P о низкой вероятности жёстких ограничений со стороны США. И, наконец, когда рынки валились под давлением укрепляющегося доллара, доходности по ОФЗ стали слишком интересными, чтобы их игнорировать. Поэтому аукционы Минфина в среду показали существенный спрос. К слову говоря, ОФЗ-ПД выпуска 25083 показали снижение доходности до 8,3% в четверг, хотя днём ранее размещались при средневзвешенной доходности 8,43%. Снижение краткосрочных рисков предполагает высокую вероятность дальнейшего укрепления российской валюты, даже если нефть потеряет ещё $2-3 своей стоимости", - указывает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.