Справедливый валютный курс находится ближе к отметке 63 рубля/доллар - Промсвязьбанк

"Пара доллар/рубль опустилась ниже отметки 66. При текущих ценах на нефть и отсутствии покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила справедливый валютный курс, согласно нашей модели, находится ближе к отметке в 63 руб./долл., а текущая недооценка российской валюты обусловлена в первую очередь двумя факторами - общей слабостью валют EM в последние семь месяцев и санкционной историей. Последние заявления официальных лиц США увеличивают вероятность сценария, при котором в ближайшие месяцы какого-либо масштабного ужесточения (персональные санкции не должны оказывать большое влияние на оценку российских активов) санкционного давления не произойдет (в то же время, безусловно, полностью санкционные риски не нивелированы). Если вся группа валют развивающихся стран сможет на горизонте до конца года продемонстрировать заметное восстановление, пара доллар/рубль также вполне способна вернуться к относительно справедливым уровням", - отмечает специалист Промсвязьбанка Михаил Поддубский.