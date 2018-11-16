Торги на российском рынке акций начнутся в "зеленой зоне" - Dukascopy Bank SA

"Российская торговая сессия в пятницу откроется на позитивном внешнем фоне. Так, большинство индексов азиатских стран растут, продолжая отыгрывать ожидания скорого окончания торгового противостояния между США и Китаем. Баррель нефти марки Brent вырос до $67,3, даже несмотря на сообщение о резком росте запасов сырья в США на прошлой неделе. Все дело в том, что нефть дорожает на фоне решения американских властей ввести санкции против граждан Саудовской Аравии. Курс рубля в ходе вечерних валютных торгов, отыгрывая восстановление цен на нефть и снижение политических рисков, продолжил свой рост как против доллара США, так и евро. Таким образом, мы ожидаем, что торги на российском рынке акций начнутся в "зеленой зоне". По нашим расчетам, целевым уровнем, который может быть достигнут индексом МосБиржи, являются 2400 пунктов", - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.